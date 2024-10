El mazazo de ‘The Economist’ certifica la muerte política de Pedro Sánchez y del PSOE

Esta no la vio venir.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, arrinconado y debilitado ha emprendido una huida hacia adelante, en la que ha dejado claro su talante autoritario. Especialmente desde que se destapó el ‘caso Begoña’.

A partir de ahí, y los infames cinco días de reflexión, el líder del PSOE ha emprendido una campaña de acoso y derribo contra los medios y contra el Poder Judicial.

Se ha inventado neologismos como ‘pseudomedios’ o ‘pseudoperiodistas’ para arremeter contra la prensa nacional que han osado a poner el ojo en las acciones de su esposa Begoña Gómez, que independientemente de que exista condena penal o no, son ética y moralmente reprochables y no deberían ocurrir en una democracia sana.

Sin embargo, ahora el el sopapo viene de fuera. El prestigioso diario ‘The Economist’ ha publicado un reportaje en el que desde el título retrata la deriva autoritaria de Sánchez: “Se aferra al cargo a costa de la democracia”.

El texto empieza con una de las frases más nefastas -y no son pocas – que ha pronunciado el presidente de Gobierno y que podrían asociarse a cualquier dictador: “Vamos a avanzar con determinación con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente, tiene que ser más constructivo y menos restrictivo”.

Es descrito por el semanario británico como “el gran superviviente de la política europea” y como un “estratega astuto y despiadado”. También detalla de forma clara y concisa el panorama político haciendo un repaso por la amnistía, por el concierto catalán que en la práctica es la independencia fiscal de Cataluña o el caso Begoña.

Pero Sánchez no es el único que queda mal parado. El reportaje también menciona la actitud del PSOE. Otrora partido que defendía el constitucionalismo, ha quedado reducido a “un club de fans” del presidente de Gobierno.

Veremos si ahora Sánchez catalogará a The Economist como un ‘pseudomedio’, que publica bulos y que forma parte de la ‘maquinaria del fango’, como se refiere a todas las terminales mediáticas que no se encuentran plegadas a su voluntad.

Este y otros asuntos de actualidad serán tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este viernes, 4 de octubre, junto al exdiputado del Parlamento de Cataluña y especialista en comunicación, Joan López Alegre.

El artículo de The Economist

“Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia en España”

«Avanzaremos con determinación… con o sin la ayuda de la legislatura», dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una reunión de su Partido Socialista a principios del mes pasado. Para sus críticos más excitables, esto sonó como una declaración de una dictadura. De hecho, fue un reconocimiento de sus circunstancias conflictivas. En el cargo desde 2018, Sánchez es el gran superviviente de la política europea, un estratega astuto y despiadado. Pero su gobierno de coalición minoritario gobierna a placer de los nacionalistas radicales catalanes y vascos, y a un costo cada vez mayor para la calidad de la democracia española y sus instituciones.

Después de que la izquierda sufriera una paliza en las elecciones locales, Sánchez convocó elecciones nacionales anticipadas en julio de 2023. El conservador Partido Popular (PP) ganó, pero incluso con el apoyo de Vox, un partido de extrema derecha, se quedó a seis escaños de la mayoría de los 350 escaños del parlamento. Sánchez rechazó la amplia coalición con el PP que muchos votantes preferían y decidió seguir adelante uniendo el apoyo de ocho partidos diferentes.

Uno de ellos fue Junts, el partido de Carles Puigdemont, expresidente regional catalán que ha estado prófugo de la justicia desde un intento ilegal de independencia de España en 2017. Su precio fue una amnistía para todos los involucrados en el intento de independencia. Sánchez siempre se había opuesto a esto, pero lo hizo y lo impuso en el parlamento por cinco votos.

Ahora está dispuesto a ofrecer otra concesión al nacionalismo catalán. A cambio de conseguir la instalación del socialista Salvador Illa como presidente regional en Barcelona, ​​Sánchez prometió a Esquerra, otro partido separatista, lo que equivale a la soberanía fiscal de Cataluña, una de las regiones más ricas de España. Al igual que con la amnistía, se trata de una «reforma constitucional por la puerta de atrás», como dice un ex ministro socialista escéptico. Como significa menos dinero para el fondo común, ha suscitado más quejas que la amnistía.

La amnistía es la única medida importante que el Gobierno ha conseguido aprobar en el parlamento en sus diez meses de mandato. No logró la aprobación del presupuesto de este año y es poco probable que lo haga para el año próximo. Para empeorar las cosas, Begoña Gómez, la esposa del primer ministro, está siendo investigada por un juez. Ella niega haber cometido irregularidades y Sánchez afirma que es víctima de persecución política. Pero muchos se preguntan cómo obtuvo puestos universitarios para los que obviamente no está calificada. En una medida aparentemente desacertada, firmó una carta de apoyo a un amigo que se presentaba a la licitación de un contrato gubernamental. Cuando estalló el escándalo, en lugar de disculparse, Sánchez culpó a la «extrema derecha» y dijo que estaba considerando si la vida política valía la pena. Sometió a los españoles a un «período de reflexión» de cinco días, solamente para regresar al trabajo.

Nada de esto significa que esté en peligro inminente. Derrocar a un primer ministro español requiere reunir una mayoría parlamentaria para una alternativa, un desafío más difícil que simplemente ganar una moción de censura en el parlamento, como es el caso en muchos otros países. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, dijo recientemente al periódico El Mundo que una moción de censura era «tan esencial como imposible». Aunque algunos socialistas de alto rango expresan en privado su inquietud por las concesiones a los separatistas, solo un par lo hacen en público. Sánchez tiene un control férreo sobre su partido que se asemeja a un club de fans, dice un miembro.

El primer ministro puede señalar logros. Desde 2018 ha aumentado el salario mínimo y reducido el abuso de los contratos temporales sin perjudicar al empleo, que está creciendo rápidamente. Ha ampliado la formación profesional. Después de sufrir más que sus vecinos en la pandemia, la economía ha crecido a más del doble de la media de la eurozona desde 2023. Parte del crecimiento proviene de un auge pospandémico del turismo, que muestra signos de flaquear, y parte del fondo de recuperación de la covid de la UE, que se agota en 2026, y de una política fiscal expansiva que no puede durar. Pero España tiene puntos fuertes que apuntan a la resiliencia, como señala Ignacio de la Torre, de Arcano, una gestora de activos: tiene una tasa de ahorro relativamente alta y un superávit por cuenta corriente saludable, impulsado por las crecientes exportaciones de servicios, como la gestión de datos y la consultoría de ingeniería.

El mayor activo de Sánchez es una oposición ineficaz y dividida. Feijóo, expresidente regional de Galicia, ha tenido dificultades en el escenario nacional. Aunque Vox está decayendo lentamente, la posible dependencia del PP de sus votos parlamentarios significa que otros partidos lo rechazan. Un nuevo partido patriota, propagado por las redes sociales y llamado Se Acabó La Fiesta, obtuvo el 4,6% de los votos en las elecciones de junio para el Parlamento Europeo.

Muchos en Madrid creen que Sánchez puede durar un mandato completo hasta 2027. Pero la falta de un presupuesto puede reducir sus opciones. Si la derecha sigue dividida en tres bandos y con la economía fuerte, puede verse tentado a convocar elecciones el próximo verano, piensa Cristina Monge, politóloga.

Su dependencia de los nacionalistas catalanes y vascos tiene un coste. «Sánchez ha roto una regla no escrita de que no se puede llegar a presidente del Gobierno con los votos de partidos que no creen en la estabilidad y la gobernabilidad del país», afirma Borja Sémper, portavoz del PP. Los bruscos cambios de opinión de Sánchez en materia de Estado con el único fin de permanecer en el cargo han contribuido a afianzar el cinismo público sobre la democracia española.

Afirma haber acabado con la agitación separatista en Cataluña. Sin duda, su indulto en 2021 a los dirigentes nacionalistas encarcelados por el intento de secesión fue sensato, pero ha ido más allá de lo que muchos observadores consideran prudente. Ha debilitado el código penal: en documentos firmados con Junts y Esquerra, su partido respaldó la narrativa nacionalista de la historia reciente. El carácter general de la amnistía (que se aplica tanto a los alborotadores como a los políticos) y su estrecha aprobación sin mucho debate público contradecían las recomendaciones de la Comisión de Venecia, un organismo consultivo europeo sobre el Estado de derecho. Todavía enfrenta varios desafíos legales.

Sánchez también ha colocado a funcionarios políticos en puestos supuestamente independientes, como en el Tribunal Constitucional y el Banco de España. Ha dado instrucciones al abogado del Estado para que demande al juez que investiga a su esposa. «Tradicionalmente, España ha sufrido algunas debilidades en los controles y contrapesos», dice Elisa de la Nuez, activista por el Estado de derecho. «En los últimos años eso ha empeorado mucho».

El primer ministro no inventó la fragmentación política que hace que el país sea tan difícil de gobernar. Podría argumentar que está adaptando el sistema político a las realidades cambiadas, especialmente en Cataluña. Otros ven un cambio hacia una confederación mal definida y ajustes tácticos mientras el país va a la deriva.