Cebrián salta a la yugular de Sánchez: «Ha convertido al PSOE en una secta y amenaza con ser una mafia»

Se puede decir más alto, pero no más claro.

Juan Luis Cebrián, que presentó en la tarde del 7 de octubre de 2024 su último libro, ‘El efecto Sánchez‘, una recopilación de artículos de opinión de quien fuese director de ‘El País, sacudió de lo lindo al actual inquilino de La Moncloa.

El acto tuvo lugar en la librería Antonio Machado, en el centro de Madrid, y contó con la presencia de la portavoz adjunta del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y el escritor y miembro de la Real Academia Félix de Azúa.

Para el columnista del digital ‘The Objective‘, el presidente del Gobierno socialcomunista ha pervertido al PSOE hasta límites insospechados.

Tanto es así, que para el veterano periodista no cabe la menor duda de que Pedro Sánchez va camino de convertir a la formación de Ferraz en una sucursal de la mafia:

Para Juan Luis Cebrián el principal problema que tiene el PSOE de Pedro Sánchez es que ha perdido por completo sus esencias más fundamentales:

Ya no es socialista, pues nadie en la bancada azul se preocupa de los problemas de los españoles. Ya no es obrero; no veo cómo personajes como Koldo o Tito Berni pueden ser obreros. Y ya no es español, sino que se adscribe al nacionalismo identitario de turno.