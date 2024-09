Cebrián, ex de ‘El País’, vuelve a cargar contra la ‘ley Begoña’: «Las mentiras de Sánchez son compulsivas y desvergonzadas»

Juan Luis Cebrián se está cobrando facturas pendientes con Pedro Sánchez.

El exdirector de ‘El País‘ y actual columnista en ‘The Objective‘ sacude de lo lindo al presidente del Gobierno por la ‘ley Begoña’ para acallar a los medios libres:

Llevo ejerciendo el periodismo profesional más de sesenta años y, en dictadura como en democracia, he sido testigo de esas prácticas y padecido, como miles de otros colegas, la amenazas y los intentos de soborno. También me han torturado gramaticalmente las declaraciones pomposas de los gobiernos sobre la libertad de expresión: «Libertad sí, pero libertad para el bien», proclamó sin sonrojo el ministro de Información y Turismo de Franco, don Gabriel Arias Salgado . Pero nunca pensé que oiría tonterías semejantes, y aun más lerdas, a portavoces de la coalición entre la sedicente izquierda progresista y los nacionalismos lingüísticos, supremacistas y xenófobos, que pretende gobernarnos.

No entiende por qué además el Gobierno Sánchez se ceba con los medios digitales:

Como es obvio digo esto tras saber que algunos ministros nuestros, servidores de los ciudadanos, prefieren comportarse como sus dueños y señores al distinguir entre periodistas malos y buenos: los que lanzan bulos y los que reconocen la verdad proclamada por el mando, al que ovacionan y aplauden. Para premiar a estos y castigar a los revoltosos. Por no citar las chorradas del propio jefe del Gobierno contra los que llama tabloides digitales (¿por qué no contra los impresos?), expresión no tan popular, pero que algunos sesudos asesores le han debido sugerir es efectiva. Para el vulgo habrá que explicar que el formato tabloide es hoy el de casi todos, si no todos, los diarios españoles. Ese apodo es una traducción directa del inglés, para distinguirlos de los tradicionales diarios sábana, impresos en páginas dos o tres veces más grandes y que antaño la sociedad culta consideraba también más respetables.