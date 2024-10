Corcuera estalla ante el regalo del PSOE a Bildu: «No sé quién es peor, si Sánchez o quienes en el partido no le llaman la atención»

Harto.

José Luis Corcuera, exministro del Interior y militante del PSOE durante más de cuatro décadas, está ojiplático ante los acontecimientos que se están desarrollando en las últimas semanas.

El regalazo del PSOE a EH Bildu para que los presos de ETA puedan acceder en nada a una libertad total provocó la reacción del político vasco que, en una entrevista en ‘El Debate‘, no deja títere con cabeza, empezando por Pedro Sánchez:

He dicho siempre que esas cosas me parecen una auténtica barbaridad. En política representan incluso más que dinero; más que recursos económicos, porque son principios. Es decir, el hecho de que el PSOE llegue a acuerdos fundamentales con los que son herederos de una banda terrorista que todavía no han pedido disculpas de los asesinatos cometidos durante, fundamentalmente, la época democrática —que le den, no tanto recursos, sino discurso— es una indignidad.

Incluso consideró que ya no solo hay que poner el foco en el presidente del Gobierno:

Ya no sé quién es peor, si ese secretario general que se comprometió a no pactar con aquellos que no defendieran a España como nación, que defendió que nunca pactaría con Bildu, que nunca pactaría con los independentistas catalanes, el que miente con descaro, o aquellos que siendo de un mismo partido no le llaman la atención y no discrepan de sus posiciones. Pero cuando esa ideología que pretendía servir a los intereses de los ciudadanos de España se transforma en una secta el problema es que no se puede distinguir entre quién es el puto amo —como ellos dicen— o el que dice que es el puto amo. No sé quién es peor.