Formidable estacazo de Juan Luis Cebrián al Gobierno Sánchez: «La Historia se mofará de él»

Juan Luis Cebrián da por amortizado y liquidado al Gobierno Sánchez.

Para el exdirector de ‘El País‘ y actual columnista en ‘The Objective‘, lo sucedido el 7 de octubre de 2024 con el ‘caso Begoña Gómez‘ es la guinda del pastel que confirma el rumbo errático del Ejecutivo socialcomunista:

Previamente, hizo mención en esa columna a lo acontecido en la Audiencia Provincial de Madrid:

También se refirió a la nueva derivada del ‘caso Koldo-Ábalos‘:

Enumeró otros esperpentos legales surgidos en esta y en la anterior legislatura:

No voy a enumerar la larga lista de oscuridades e interrogantes que planean sobre la actual gestión del PSOE en la gobernación, y ya sé que no todas son fruto de la malevolencia, el lucro o el deseo de atornillarse al poder. No pocas se deben ni más ni menos que a la incompetencia, que por lo demás no es exclusiva de los representantes de ese partido. Parece que los diputados a Cortes no se leen muchas de las leyes que votan, y ni siquiera las que enmiendan. La del sí es sí, la modificación de algunas reglas laborales o la que amenaza con permitir la liberación temprana de un buen número de asesinos y terroristas son solo algunos ejemplos. El responsable de Renfe que compró trenes que no cabían por los túneles va a ser por lo visto el que se va a encargar de la gestión de las cercanías en Cataluña, entregadas al poder autonómico a cambio del voto del independentismo irredento. Y el gobernador del Banco de España no tiene reparo en declarar que el más apto para el cargo y quien tenía mejor currículo era él. Valiente idiotez.