Isabel Díaz Ayuso advirtió hace 5 años sobre el machismo de Íñigo Errejón, ¡y Mónica García se reía!

Si hay alguien a quién no le ha pillado por sorpresa el que Íñigo Errejón sea un presunto depredador sexual es a Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid advertía en 2019 sobre los ‘tics’ machistas de uno de los fundadores de Podemos. En un pleno de la Asamblea de Madrid, la popular en su réplica al ahora exportavoz de Sumar le echaba en cara sus ataques machistas y cómo si ella fuera de izquierdas, no podría responderle porque tienen que tapar los escándalos de las personas afines.

La popular también señala cómo con ese estilo ‘intelectualoide’, le hablaba despacio y de forma condescendiente porque la despreciaba por ser mujer. Tampoco dejó pasar por alto el que le ordenarse cómo debía actuar: como lo dictaba él.

“Mire señor Errejón, si yo fuera una mujer de izquierdas los ataques machistas que me ha lanzado me los hubiera tenido que tragar. Si leo o no leo los discursos, si un hombre me tiene que escribir o no las palabras, si otro portavoz tiene que salir en mi defensa. Hablándome despacito a ver si lo comprendo porque usted tiene es halo intelectualoide, tan estupendo, que me tiene que hablar despacito para que la pobre mujer de centro derecha o de derecha, extrema derecha o donde quiera que me ponga le entienda. Usted es tan intelectual, tan listo y tiene un discurso tan elaborado, tan concienzudo después de años o podemos decir días u horas en la política madrileña. Y sobre todo, empieza a decirme cómo me tengo que comportar”.