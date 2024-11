Pérez-Reverte saca la cara por el Rey: “Templado y valiente, mientras Sánchez se largaba”

El escritor Arturo Pérez-Reverte se ha mostrado contundente sobre el estallido de los españoles afectados por la DANA en Paiporta contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez por irse a ‘tomar la foto’ en lugar de abocarse a gestionar la crisis humanitaria.

La explosión de ira de los residentes de una de las localidades más afectadas por la catástrofe terminó en un ‘lodazal’ contra la comitiva del presidente, que se encontraba acompañado por el rey Felipe VI, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Les han lanzado barro y otros elementos contundentes, que produjo una escena de gran tensión en la que lo que atronaba el ambiente eran los gritos de ‘¡Sánchez y Mazón, dimisión!‘ o ‘¡asesinos!’. En medio del jaleo, la comitiva se rompió y en la cabeza quedaron el Monarca y el ‘president’ de la Generalitat valenciana, separados del resto. El Rey Felipe, desoyendo los nerviosos consejos de su servicio de seguridad, ha aguantado el tirón e insistió en continuar su visita, mezclándose con la multitud, y tratando de calmar a los vecinos y escuchar sus reclamos.

A Mazón se le ha podido ver a su lado con el chaleco lleno de barro pese a los insultos que eran dirigidos hacia él.

Por contra, el marido de Begoña, fiel a su estilo, ha salido corriendo y fue evacuado por una legión de guardaespaldas despareciendo de la escena en cuanto han empezado los disturbios.

“Me ha gustado hoy el rey: templado y valiente, aguantando y dando la cara mientras Sánchez se largaba y a Mazón, como es bajito, no se le veía. Lo que no comprendo es cómo se ha presentado allí acompañado de esa gentuza”.

