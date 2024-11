Soberano palo de Carlos Cuesta a la izquierda por politizar el desastre de la DANA: “¡Hay gente que todavía está descubriendo muertos!”

Vergonzosa gestión de la DANA por parte de la clase política en España que sigue tirándose los trastos a la cabeza mientras cerca de 1.900 personas siguen desaparecidas.

Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, hizo una radiografía de la situación crítica en la que se encuentran las zonas devastadas y el lamentable papel de la izquierda este 5 de noviembre de 2024 en ‘La mirada crítica’ (Telecinco).

El periodista explicó cómo falló el sistema de alertas, el sistema de atención a las víctimas y la asunción de responsabilidades por parte de las autoridades competentes.

Mientras esto ocurre, el Gobierno de España continúa “zafándose”. “¡Pero por amor de Dios, céntrense en las víctimas, que están muriendo gente, que todavía están rescatando, que siguen abriendo garajes y sigue saliendo gente, es impresentable!”, recalcó el comunicador.

“¿En qué momento la izquierda perdió el contacto con la realidad? Tenemos al Gobierno diciendo que va a hacer inspecciones a las empresas de la DANA, pero estamos todos locos, por amor de Dios”, exclamó Cuesta y mostró su sorpresa ya que aún “no hemos terminado de contar los muertos” y no accede el Ejército.

“Demagogia es atrincherarte en la Moncloa y decir, ‘como está habiendo muertos, te los comes tú’. Mira, lo que quiere España, cualquier rincón de España, son soluciones, no peleas políticas. ¿Ha fallado Mazón? ¿Ha fallado? Estrepitosamente, vamos a dejarnos de tonterías. ¿Está fallando el Gobierno? No es que esté fallando, es que está traicionando a esa población. Merecen todo el Ejército, toda la dotación policial, que estamos renunciando a que lleguen bomberos. ¡Pero estamos todos mal de la cabeza con lo que está pasando!”.

Sobre los incidentes en Paiporta, el periodista mostró su comprensión por los vecinos devastados víctimas de la DANA:

“No quiero llamar a la violencia. Pero ¿sabes lo que te digo? Que hay que entender también la indignación. Hemos hablado de empatía. ¿Quién no lo entiende? Lo entendemos todos. Hemos hablado de empatía. La empatía la tiene que tener todo el mundo y la empatía es comprensión. ¿No le puedes pedir a una población que lleva siete días así que mantenga la calma? ¿Pero qué le estamos pidiendo, por amor de Dios? Que es que hay gente que todavía está descubriendo muertos, que ven flotar muertos. Ayer mismo la intervención del jefe de la UME, pidiendo paciencia. Yo no he visto un puñetero helicóptero. El peso de todo el Estado que está ayudando a esta población, vale para eso, no hablamos de empatía, no se podía llevar alimentos, no se podía llevar agua, no se podía rescatar gente, no se podían mover cosas, aunque sirva para poco, que me importa un soberano comino, sirve para demostrar que estás pendiente de ellos”.