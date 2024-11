Emerge del fango el soberano rebote de Sánchez con Felipe VI por no secundarle en su huida en Paiporta

El asunto es de extrema gravedad.

El episodio de la huida como un conejo de Pedro Sánchez en Paiporta (Valencia) sin que fuera secundado en su acción por el Rey Felipe VI tiene toda una intrahistoria digna de ser contada.

Y quien lo hace es el director de ‘El Cierre Digital‘, Juan Luis Galiacho, quien cuenta con pelos y señales el tremendo rebote del presidente del Gobierno socialcomunista con el monarca por haber permanecido en la zona:

Después del Rey aguantar ese chaparrón de barro, lodo y de quejas de los vecinos, acudieron a ese centro de emergencias de la Generalitat. Sánchez, indignado, le dice al Rey Felipe VI que por qué no se había ido con él y por qué aguantó allí dejándolo a la altura del betún. No te lo voy a perdonar, esto no se hace, al presidente, etcétera, etcétera.

Pero la cosa fue a más cuando el soberano anunció que él pretendía seguir con la visita marcada. Ahí fue donde Pedro Sánchez amenazó con quitarle la escolta:

Y cuando el rey Felipe VI le dice al presidente Sánchez que va a seguir con su visita oficial y que va a ir a Chiva, una localidad devastada, Sánchez no les dejó a Casa Real en ningún momento, como ustedes vieron, anunció que se iba a suspender esa visita. Fue muy posterior cuando sacaron ese comunicado diciendo que se suspendía. Después de que Sánchez le dijera al Rey, que no iba a ir a Chiva, el rey quería ir, Letizia Ortiz quería ir, Letizia se había tomado eso como una cosa personal, pero Sánchez dijo no y no. Y dijo, y si vas, le digo a Marlaska que no te lleve la Guardia Civil, que son los escoltas del Rey Felipe VI. Y el rey suspendió la visita a Chiva.

Y adelantó que el Rey volverá a esas localidades y que no adelantó antes la noticia porque quiso contrastar todos los datos: