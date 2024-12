La indignación de Ana Rosa con Pedro Sánchez por abandonar a las víctimas de la DANA una vez más: ”Yo no puedo entender…”

No cabe mayor indecencia.

Pedro Sánchez volvió a dejar desamparadas a las víctimas de la DANA y no acudió al homenaje este 9 de noviembre de 2024.

Ana Rosa Quintana, presentadora de ‘TardeAR’ (Telecinco), no pasó por alto el nuevo desplante del presidente del Gobierno a los valencianos y criticó este abandono en el acto:

«Me pregunto si le pasa algo al presidente del Gobierno para que no esté acompañando a las víctimas. Tampoco fue al evento de Notre Dame. A lo mejor está con gripe […] Un líder lo es para recibir aplausos y aguantar abucheos».

De igual forma, la presentadora lanzó un alegato tras escuchar el desgarrador testimonio de Meri García, una mujer que perdió a su padre en la catástrofe y denunciaba la desatención de las instituciones después de cuarenta días.

“Perdonadme, yo no puedo entender que 40 días después sigamos escuchando estos testimonios […] Esto no es de un país como España, un país solidario, donde todo el mundo quiere hacer algo”.

En cuanto a la manifestación a las puertas de la Catedral de Valencia, la presentadora mandó un mensaje de solidaridad con las víctimas:

«La gente está indignada, claro. Esto no es una manifestación convocada por ‘x’ ideología o partido, es que son víctimas que han perdido a los familiares. Han perdido la vida de sus seres queridos y además lo han perdido todo».

🔴🔴 Ana Rosa ESTALLA por la gestión de la catástrofe de Valencia: “No puedo entender que 40 días después sigamos escuchando estos testimonios. Esto no es de un país como España… ¿Por qué no hay más ejército? ¿Por qué no hay más ayuda? ¿Por qué está pasando esto?». pic.twitter.com/gU1A0OhupD

