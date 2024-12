¡Qué pase el siguiente! Ángel Víctor Torres, otro ministro de Sánchez retratado por Aldama

Otro más que queda al descubierto por sus mentiras.

El ahora ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, acaba de quedar como un mentiroso caviar después de haber negado durante semanas que conociera o hubiese tenido contacto alguno con Víctor de Aldama.

De hecho, cada vez que tuvo ocasión, se pronunciaba de esta manera:

Ha vertido una serie de falsedades absolutamente calamitosas. Dice que me conoce, que me conoce personalmente y me llama Víctor Ángel. Es decir, me conoce y no sabe ni cómo me llamo. Empezó a decir barbaridades de un montón de personas y no aportó ni una sola prueba. Cualquiera de nosotros, cualquier persona puede acusar a cualquier otro. Pero la acusación no es el valor de la verdad. Cualquier acusación tiene que exigirse que haya una prueba, porque si no estamos indefensos. Y ante la indefensión lo que hay que hacer es exigir las pruebas y reclamar que se retracte. O, en cualquier caso, si no lo hace, iremos hasta las últimas consecuencias en la justicia. ¿Él asegura tener esas pruebas? Supongo que estarán tranquilos por esa parte. No aportó ninguna, ninguna. Tenía toda la posibilidad de hacerlo, pero no aportó ninguna.