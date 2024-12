Alfonso Ussía trolea a la alcaldesa de Catarroja (PSOE) por rajar en contra de la visita de los Reyes de España

Primoroso.

Alfonso Ussía deja hecha unos zorros a la alcaldesa socialista de Catarroja (Valencia), Lorena Silvent, que criticó la visita de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, a su localidad y a otras afectadas por la DANA. Y todo porque Casa Real decidió no anunciar su llegada para que fuese algo espontáneo y sorpresivo:

La alcaldesa de Catarroja es del PSOE , del PSOE más agrio, el de la cáscara amarga. Asistía a un acto cultural de solsticio de invierno, cuando le comunicaron que los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía estaban en el mercadillo de su ciudad herida hablando, abrazando, cambiando impresiones y recibiendo el cariño y la gratitud de sus gobernados. Le pareció mal. No le habían pedido permiso, ni a ella ni a la Delegación del Gobierno para efectuar semejante visita.

El columnista de ‘El Debate’ se mofa de la primera edil del pueblo valenciano y, de paso, trolea a Pedro Sánchez:

Para colmo, los vecinos de Catarroja no paraban de gritar al Rey ¡Viva el Rey!, y ese detalle le ocasionó un municipal sinsabor. Además, un grupo de vecinos de Catarroja se atrevieron a invitar a los Reyes, la Princesa y la Infanta a tomar un refresco. Los detalles de la visita, perforaron su resistencia. Los Reyes y sus hijas no utilizaron ni aviones ni helicópteros para viajar con mayor comodidad. Tampoco se desplazaron hasta Catarroja cincuenta coches ocupados por agentes de seguridad. Viajaron en tren, y el motivo de su visita no fue otro que el de trasladar a los vecinos de Catarroja su adhesión y gratitud por el esfuerzo que demuestran día tras día para eliminar las tristezas y los escombros de la catastrófica riada.