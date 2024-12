El contundente aviso de Sánchez del Real: «O apoyamos al Rey o habrá una dictadura de Sánchez»

Víctor Sánchez del Real ha analizado la actualidad política en ‘La Retaguardia‘ de PERIODISTA DIGITAL.

El experto en comunicación ha reflexionado sobre el discurso del rey Felipe VI y la embestida por parte de la izquierda como parte de su estrategia antimonárquica. Sin embargo, Sánchez del Real también atiza a aquellos que consideran que en su mensaje el jefe de Estado no se haya mostrado más contundente contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por sus desmanes.

“Es muy fácil criticar al que va de uniforme, al que lleva una sotana y decir que el cura no ha dado el discurso que ami me gustaría, dando caña contra… es muy fácil criticar al Guardia o al Policía y decir ‘no se ha levantado’, es muy fácil criticarles cuando no se expresan. Y el rey, aunque sea capitán general manda menos que un cabo en un centro de formación de tropa”.

Del Real destaca que pese a los límites a los que está sometido, Felipe VI está enviando mensajes tanto sutiles como explícitos.

“Dentro de los parámetros de su uniforme, constriñe mucho su libertad como individuo. Sin embargo, dentro de esos límites está lanzando mensajes y hay que leerlos entrelíneas y aquellos mensajes que han sido expresos como esas visitas a Valencia. Lo que hay que hacer es asegurarse paso a paso de apoyar a este rey, te guste o no porque esta puede ser la última oportunidad que tenemos antes de que entre una dictadura no monárquica en manos de Pedro Sánchez. Tonterías las justas”.

Sobre el tema del apoyo popular a la monarquía, incide en que no se puede saber exactamente el nivel porque el CIS tiene diez años que no realiza un sondeo sobre este tema. Sin embargo, considera que este vacío es porque temen que el apoyo sea masivo y no por una supuesta posición de debilidad como asegura la izquierda.

Por último, ha advertido que la estrategia de izquierda en su huida hacia adelante es plantear la dicotomía entre el Gobierno de Sánchez y el sistema de monarquía parlamentaria.