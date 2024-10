Arcadi Espada sufre en primera persona la última ineptitud de Óscar Puente: «Es más que dejadez»

Sufrió en primera persona la última incompentencia de Óscar Puente.

Arcadi Espada, columnista de ‘El Mundo‘, tuvo que aguardar cinco horas para poder llegar desde Madrid a Barcelona tras el caos que se montó con el tren que descarriló en el túnel que une las estaciones de Chamartín y Atocha.

Comenta el también fundador del partido Ciudadanos que la inauguración del AVE fue un símbolo de lo que significaba una nueva España:

En el año 1992 concluyó el proceso reformista de la Transición española. Acabó, ciertamente, in bellezza. Sus dos símbolos fueron la flecha que lanzó el arquero Antonio Rebollo para encender la llama olímpica (ahórrense, ¡oh, mis inapreciables subnos!, cualquier comentario informado sobre el gas, el truco, los catalanes, etcétera) y la inauguración del AVE entre Madrid y Sevilla. Los dos símbolos coincidían en lo mismo: una inédita capacidad de hacer bien las cosas. En el imaginario español, justo o no, la flecha se tendría que haber apagado antes de llegar al pebetero y el primer AVE debió entrar en Santa Justa con un retraso de 10 minutos, si es que no descarriló previo. Evidentemente los Juegos Olímpicos no refundaron España y está por ver si el AVE a Sevilla impidió que Andalucía fuera la Sicilia española. Pero las hipérboles no taparon lo esencial: España ya era otra.