Raúl del Pozo advierte a Pedro Sánchez sobre el peligro que le aguarda: «Ahora a los presidentes ya no los matan, pero…»

La situación es insostenible.

Y puede llegar a ser incontrolable si Pedro Sánchez se obceca en seguir viendo una realidad que solo existe en su particular imaginario.

Raúl del Pozo, desde su contraportada de ‘El Mundo‘ de este 17 de enero de 2025, advierte al inquilino de La Moncloa que el horno no está para bollos y le pone un ejemplo histórico:

Añade que ahora la cuestión se complica porque el pueblo tiene muchas maneras de hacer llegar su descontento:

En nuestro tiempo, la opinión no está solo en las redes y en los medios, sino en la calle, con las reacciones de la muchedumbre. Ahora a eso lo llaman polarización.

Rememora las movilizaciones en las cercanías de Ferraz o las protestas en otros lugares al detectarse su presencia:

Vuelve al ejemplo del cardenal cuando afirmó que no se podía gobernar contra los motines:

El cardenal pensaba que no se puede gobernar contra los motines y las barricadas levantadas contra el odio al gobernante. Es inútil tratar de convencer a esa fuerza voluble, encorajinada, capaz de todo, cuando se mueve por el odio.

Supongo que saben que la impopularidad de Sánchez va en aumento y no se resuelve persiguiendo a los jueces y a los periodistas, porque eso no se puede hacer en una democracia. Su presencia incita cada vez más al abucheo. Y a ello contribuyen con sus escritos y panfletos muchos de los que fueron dirigentes de su partido, que no entienden sus pactos con los enemigos de la nación.