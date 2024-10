Alsina trolea a Sánchez por entrometerse en el ‘caso Begoña Gómez’: «Habiendo ministros ya no hacen falta jueces»

Un troleo en toda regla.

Carlos Alsina, desde su monólogo en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), le propina un repaso al Gobierno Sánchez por entrometerse de manera grosera en la instrucción judicial del ‘caso Begoña Gómez‘.

Le llamó poderosamente la atención la afición de ministros como Óscar López, titular de Transición Digital, que se puso a pontificar:

Apuntó que los jueces vienen a ser prescindibles y que mejor que impartan doctrina los miembros del Consejo de Ministros:

Habiendo ministros que cada día nos aleccionan a todos sobre cuestiones jurídicas, lo claro que tienen siempre, qué maravilla, dónde hay indicios y dónde no, donde hay caso y donde no, qué denuncias deben aceptar los juzgados y cuáles no, qué causas deben archivar las Audiencias Provinciales y cuáles no, qué recursos tienen fundamento y cuáles no, habiendo ministros que imparten justicia (declarativa) los días pares y exigen justicia los días impares, qué necesidad habrá de fiscales, y de jueces, y de tribunales.