Antón Losada (SER) sale a limpiar la cara del Gobierno Sánchez y acaba enfangado a críticas: «Tú estás enfermo»

Sanchista hasta la médula.

El periodista Antón Losada, desde los micrófonos de la Cadena SER, hizo un alegato en favor de la gestión del Gobierno Sánchez con la DANA que arrasó varios municipios de Valencia:

Entonces, decir que el Estado estuvo ausente es falso, es un bulo. Decir que el Estado no se desplegó es falso, es un bulo. Decir que el Ejército no se desplegó es falso, es un bulo. Decir que no había nadie para prestar la noche de los rescates. Decir que no estaban los servicios de emergencia. Decir que no estaban los bomberos. Es falso, es un bulo. Estaban, claro que estaban. Por eso se salvaron tantas vidas. Y se siguieron salvando tantas vidas. Y por eso estamos asistiendo a milagros, porque son auténticos milagros, como es que en muchas zonas se recupera la luz en menos de tres días, se esté recuperando el agua potable, se pueda restablecer el tren de alta velocidad, se empiece la normalidad en los colegios, porque estaban allí.

¿Cuál es la cuestión? Que claro, cuando tú estás en mitad de una situación como esa, lo que quieres es que estén ya, directamente allí, en tu casa, en la puerta de tu casa. Pero es que el despliegue, como muy bien explicó, una vez más, vuelvo a insistir en esto, el Teniente General de la UME, el despliegue tiene unos tiempos y unos ritmos que hay que respetar. Porque no se puede llegar a todas partes a la vez. Es lo que nosotros queremos cuando estamos en una emergencia, pero no es ni física ni técnicamente posible. Entonces yo creo que es, ahora que andamos todos tan preocupados con la antipolítica, el discurso antipolítica, yo creo que es muy importante no contribuir a alimentar este tipo de bulos y empezar a transmitir una información que se base no sólo en la transmisión de emociones, sino en la transmisión de información.