Carlos Herrera chafa el carnaval antifranquista de Pedro Sánchez: «Celebrará la llegada de un coágulo»

Apenas quedan 24 horas para que dé comienzo la nueva ocurrencia de Pedro Sánchez.

Ya está todo previsto para que el 8 de enero de 2025, en el Museo Reina Sofía, Madrid, arranque el carnaval antifranquista pergeñado por el presidente del Ejecutivo socialcomunista.

Sin embargo, Carlos Herrera, desde su editorial en ‘Herrera en COPE‘ de este 7 de enero de 2025, hundió el circo del líder del PSOE:

Ya saben ustedes del carnaval antifranquista que comienza oficialmente ya. Ese conmemorar los 50 años de la muerte de Franco , cuando realmente lo importante, la auténtica espoleta de apertura de la llegada de las libertades políticas a España estuvo el día 22, el 22 de noviembre, en la proclamación de Juan Carlos como rey de España y en el discurso en el que hablaba de los tiempos de esperanza para darle a todos los españoles voz en la política que no tenían con la autocracia franquista.

El director de ‘Herrera en COPE’ se mofó del gran evento sanchista:

El comunicador almeriense dejó claro que Franco murió por la enfermedad y la elevada edad, no porque hubiese valerosos luchadores que acabasen con su vida:

Decían, ‘ha tenido infarto’ Miren, la perforación de la úlcera a veces permite que salga al aire, comprima el diafragma sobre el corazón y eso parezca un infarto. Algún médico incluso dijo la primera operación que hizo el doctor, el profesor Hidalgo Huertas, tenía que haber producido una mayor recesión del estómago, que fue de un 30 o 40 por ciento, no me acuerdo, y hubiera a lo mejor alargado un poco su vida. Pero bueno, su vida era la de un anciano muy castigado que a los 85 años falleció, no por la respuesta política de los luchadores por la libertad, etcétera, etcétera, etcétera, sino por este proceso médico que les acabo de describir.