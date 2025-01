Rafa Latorre atemoriza a Sánchez desvelando cuál es la verdadera cuestión de confianza que prepara Puigdemont

Dos semanas ya han volado de este enero de 2025 y en Moncloa están que no les cabe un cacahuete por salva sea la parte.

Carles Puigdemont sigue tensando la cuerda e insistiendo en una cuestión de confianza que tanto el Gobierno Sánchez como el PSOE están decididos a rechazar y que, por tanto, la misma ni siquiera llegue a presentarse en el pleno del Congreso de los Diputados.

Rafa Latorre, en ‘La Brújula‘ (Onda Cero), dio por hecho de que esa medida de fuerza del líder de Juntos por Cataluña no tendrá recorrido y acabará muriendo en la Mesa del Congreso:

Una cuestión de confianza sería una humillación inasumible. Tanto que el Gobierno ha decidido exponerse a cualquier riesgo derivado de rechazarla. Pedro Sánchez no le va a dar satisfacción a Carles Puigdemont y se niega a someter a votación la confianza del Congreso de los Diputados.

Sobre la posibilidad de una moción de censura, tampoco consideró el comunicador de la radio de Atresmedia que haya que llegar hasta esos términos. Incluso le lanzó un aviso a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, sobre el hecho de ‘juntarse’ con Carles Puigdemont:

No hace falta una moción de censura para matar a un Gobierno. Basta con certificar que no hay una mayoría parlamentaria que lo sustente. Y tampoco es necesaria una cuestión de confianza para confirmar que el Gobierno carece de apoyo legislativo. Junts seguirá infligiendo derrotas parlamentarias e irá elevando el precio de los Presupuestos. Esa es la estrategia que con tanto éxito despliega Junts, que no llegará a votar una moción de censura porque puede poner al gobierno en suspenso en cuanto quiera.