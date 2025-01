Carlos Herrera sentencia al fiscal general del Estado: «Solo falta la foto de él tecleando el mensaje a Moncloa»

El fiscal general del Estado va p’lante, que diría Miguel Ángel Rodríguez.

El 17 de enero de 2025 amaneció con un Carlos Herrera que, por supuesto, no eludió el tema del día, las nuevas revelaciones que afectan a Álvaro García Ortiz sobre la famosa filtración de los datos privados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Tan evidente es la implicación de este cargo puesto a dedo por Pedro Sánchez en un hecho tan grave que el director de ‘Herrera en COPE’ señaló que solo falta que aparezca una foto muy elocuente:

Hombre, falta una fotografía del fiscal general tecleando el mensaje a Moncloa diciendo, oye, tengo estos papeles, tómate los paso, te los adjunto al archivo. Porque ayer dos fiscales, Almudena Lastra y Julián Salto, le hicieron un roto muy importante a Álvaro García Ortiz. Y también, al hacérselo a Álvaro García Ortiz, se lo hacen al dueño de La Moncloa. La fiscal superior de Madrid ratificó que su jefe García Ortiz poco menos que la acosó telefónicamente para convencerla de que había que publicar la nota de prensa con datos confidenciales del novio de Ayuso.

Y Lastra dice que evitó en un par de ocasiones cogerle el teléfono a García Ortiz, pero bueno, que hasta ya le llamó a la centralita de la Fiscalía y le dijo a su jefe, oye, yo no estoy de acuerdo con la nota. Porque esto es un delito de revelación de secretos. Se pueden desmentir informaciones sin necesidad de revelar secretos. Es decir, que no se podía publicar una nota diciendo no es verdad que la Fiscalía haya ofrecido un pacto al señor González Amador sin al mismo tiempo sacar datos confidenciales del correo de su abogado. Meter esos datos es lo que la fiscal provincial Pilar Rodríguez llamaba meter cianuro a la nota.