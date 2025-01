María Peral vapulea a Marta Nebot y Xabier Fortes (TVE) por su patética defensa del fiscal general del Estado

El meneo fue de los que hacen afición.

En TVE, en el programa ‘La Noche en 24‘, presentado por Xabier Fortes en el Canal 24 Horas, se dedicaron varios minutos a tratar de blanquear la imagen del fiscal general del Estado, el imputado Álvaro García Ortiz.

El problema para el responsable de este espacio que tenía como tertuliana a una de las periodistas con mejor conocimiento de tribunales en España, María Peral, de ‘El Español‘, que hundió los intentos de defender al fiscal general.

Ni siquiera Marta Nebot, a pesar de sus mil caras, pudo hacer nada por rebatir los argumentos que Peral puso sobre la mesa, que además arrancó fuerte:

No comparto la opinión de que se esté ninguneando a los periodistas ni que se les esté restando credibilidad. En ese punto, y quiero que se me entienda bien, la valoració que hace el juez es la correcta. El juez lo que dice es que tiene el testimonio de dos periodistas que no está apoyado en ninguna base objetiva, que no tiene ningún dato que le permita dar verosimilitud a esto, pero tampoco se la resto.