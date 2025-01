El fiscal general ‘sale de la cueva’ tras su imputación y Bolaños saca las rodilleras para hacerle la pelota

¡Qué cuajo!

Álvaro García Ortiz volvió a aparecer en público este miércoles 15 de enero de 2025 en la inauguración de la 63 promoción de la Carrera Fiscal, en la Universidad Complutense de Madrid.

El fiscal general del Estado envió un mensaje a los alumnos victimizándose tras su imputación al afirmar que “es evidente que la Fiscalía es noticia” y que “el fiscal general del Estado noticia”, “también a eso no os vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis”.

En este acto coincidió con Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el cual volvió a respaldar al fiscal general imputado asegurando que «por supuesto, el Gobierno apoya al fiscal general» ante una causa que consideran carente de «pruebas».

Además, Bolaños mostró su convicción porque “la verdad se abrirá paso» y de que «el Tribunal Supremo acreditará que persiguió el delito«.

«El fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad. Desde luego España es un Estado de Derecho con todas las garantías, donde no se puede condenar a nadie si no existen pruebas».