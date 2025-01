Carlos Herrera ‘sentencia’ a García Ortiz: “Carece de rectitud moral para ser el fiscal general”

Durísimo.

El periodista Carlos Herrera ha reflexionado sobre la citación a declarar ante el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En su ‘Monólogo de las 8’, Herrera se ha mostrado muy duro con el caso que señala al máximo representante del Ministerio Público por la filtración del expediente de un particular, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “Hay que tenerle miedo a que de repente un juez dicte un auto demoledor por algo que tú hayas hecho y que luego además te cite como imputado en un asunto turbio”.

El presentador de ‘Herrera en la COPE’ incide en que el auto difundido por el juez instructor Ángel Luis Hurtado es contundente:

“El relato de los hechos que da el juez instructor es rotundo. El fiscal le pide a los subordinados una copia del informe. Pide además los papeles que faltaban al expediente, la de oferta de pacto a Hacienda poco después de que el fiscal general recibiera el documento, la cadena Ser ya lo publicaba en su web minutos antes de la medianoche y ese papel también llega a Moncloa, que luego, como ya saben, se ofrece al líder de los socialistas madrileños para que ataque a Ayuso en la Asamblea de Madrid, cosa que no hace, por si acaso, hasta que esté publicado. Y el 29, Álvaro García Ortiz tiene que prestar declaración después de haber sufrido un registro en su oficina, de haber borrado su teléfono móvil como si fuera un mafiosete”.

Ante esto, Herrera se pregunta “¿qué más tiene que pasar para que presente su dimisión?”. Destaca que el comportamiento del fiscal general no es el propio de una persona inocente.

“Un fiscal general no puede borrar su teléfono, ni puede acogerse al derecho de mentir en su defensa propia. Porque un fiscal general no puede mentir. Por eso Álvaro García Ortiz no debería ser ya fiscal general. Y porque sus problemas personales están derivando a la fiscalía de un descrédito insoportable (…) Porque carece de rectitud moral y de conocimientos, por lo que veo, para ser fiscal general del Estado”.