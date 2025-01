Palo bestial desde ‘Herrera en COPE’ a la blasfemia gratuita de Lalachus en la jeta de todos los españoles

Era de esperar.

El programa ‘Herrera en COPE‘ abordó este 2 de enero de 2025 la blasfemia perpetrada por Lalachus durante las Campanadas en TVE.

Con Carlos Herrera aún de asueto navideño, fue Sergio Barbosa, su suplente, quien ajustó cuentas con todos aquellos que han salido a provocar a los católicos indignados con la ‘broma’ de la cómica de la televisión pública:

Barbosa aseguró que la maniobra estaba más que prevista:

Se mostró convencido de que la provocación no fue espontánea, sino que estaba perfectamente diseñada:

Y, miren, el que no entienda donde está la ofensa es porque no entiende el sentimiento religioso y el valor de los símbolos. O sí lo entiende, pero realiza igualmente la ofensa porque sabe, precisamente, que va a ofender. Porque esos que no ven problema en cambiar a Jesús por una vaquilla son los mismos que, a estas alturas, saben perfectamente que no les conviene cambiar a Mahoma por ningún monigote.