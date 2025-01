Rafa Latorre pone a Sánchez frente a su espejo por arremeter contra Trump: «A ver si vamos a encontrar similitudes…»

Tiene su guasa que salga a hablar y arremeter contra los totalitarismos el mismo día que Donald Trump toma posesión como el cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos.

Pedro Sánchez, con un sinfín de frentes abiertos en España, encontró en el inquilino de la Casa Blanca la excusa ideal para sacar a paseo su sectarismo.

Sin embargo, las palabras del presidente socialcomunista no se le pasaron por alto a Rafa Latorre, director de ‘La Brújula‘ (Onda Cero):

El periodista de la emisora de Atresmedia dejó al líder del PSOE para el arrastre al señalar algo esencial, que todas las acusaciones que vierte contra Trump son un mero reflejo de lo que él está perpetrando en España:

Claro que sería interesante que Sánchez especificara qué políticas concretas de Trump le parecen criticables. Si el ataque a los jueces, si el ataque a los medios, si la anulación de sentencias a sediciosos, o si su intervencionismo. No vaya a ser que encontremos alguna similitud embarazosa.

Y profundizó en el turbio capítulo del asalto gubernamental a Telefónica:

El de Telefónica es uno de esos casos en los que la forma es el fondo. Lo dice todo. Primero por la bulimia gubernamental, que lo quiere todo, pero además por cómo se produjeron los hechos. El poder político ha intervenido en Telefónica desde que nació y curiosamente sería Álvarez-Pallete el único presidente no impuesto desde la Moncloa, pero que ha sido cesado desde la Moncloa. Físicamente desde la Moncloa. Encima por un cargo de segundo nivel. Hoy lo cuentan las crónicas con mucho detalle. Se lo he leido por ejemplo a Carlos Segovia, que cuenta cómo Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de la Moncloa le dijo «lo has hecho bien estos años, pero es necesario un cambio, debes salir», con el consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón, como testigo.