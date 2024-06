«¡Asqueroso, genocida y terrorista!» Soberbia paliza de Girauta a Irene Montero y Jaume Asens en TV3

Espectacular momentazo televisivo.

TV3 organizó un debate con representantes de las principales fuerzas que se presentan este 9 de junio de 2024 a las elecciones europeas.

Evidentemente, iban a salir momentos de gran tensión y uno de ellos fue cuando se tocó el tema de Israel y Palestina.

Ahí tuvieron una buena refriega Juan Carlos Girauta, de VOX, con la pinza Podemos-Sumar, es decir con Irene Montero y Jaume Asens.

Intervenía el candidato de la formación de Santiago Abascal haciendo una encendida defensa de Israel:

El representante de Sumar, Jaume Asens, le interrumpió al grito de:

No manipules, lo que es una vergüenza es la fotografía del otro día (en referencia a la foto de Santiago Abascal con Benjamín Netanyahu ).

Girauta no se amilanó:

Hamás, que es un movimiento terrorista que se propone el exterminio del pueblo judío. Am Israel Jai, vosotros con los terroristas palestinos, nosotros con Israel. Am Israel Jai.

Irene Montero (Podemos) salió a dar la cara por Palestina:

El de VOX recordó lo obvio:

La exministra de Igualdad sacó su cara más amarga:

Como ahora estoy hablando yo, ahora me respetas tú a mí. Como ahora estoy hablando yo, ahora me respetas tú a mí. Que ya has defendido al estado genocida de Israel. Ahora también tenemos que defender a lo que defiende la mayoría de los españoles y las españolas y de los catalanes y las catalanas. Que es al pueblo palestino.