Pablo Iglesias, tras su revés judicial, la toma con Nacho Abad: «¿Le gustaría que le dijeran que usted está ahí porque se la chupó a Vasile?»

No tuvo un buen día Pablo Iglesias.

El que fuera fundador de Podemos no logró digerir el varapalo judicial que se llevó tras conocer la decisión del magistrado de no considerar acoso la presencia de Miguel Frontera rondando los exteriores de su casoplón en Galapagar (Madrid).

El exvicepresidente segundo del Gobierno Sánchez intervino en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) donde poco a poco se fue calentando y acabó por soltarle alguna que otra burrada al presentador, a Nacho Abad.

Y eso que el periodista había calificado de «barbaridad» la situación que vivieron Iglesias e Irene Montero. Pero al político morado le indignó sobremanera esta pregunta:

¿Se arrepiente de haber justificado como jarabe democrático el escrache y el acoso tan violento que sufrió Cristina Cifuentes en las calles de Madrid? Que es un poco como esto pero puntual, no durante siete meses.

Iglesias fue directo a la yugular del presentador:

El que está demostrando un pecado es usted y perdone la sinceridad, porque con lo que dice pareciera que quiere dar a entender que me lo merezco.

Nacho Abad tuvo que corregirle:

Le he preguntado si usted se arrepiente de haber justificado en su día el escrache de Cifuentes o Soraya Saénz de Santamaría.

Pero el podemita ya no iba a apearse del burro:

Creo que usted debería disculparse y arrepentirse de lo que está diciendo, porque está pretendiendo decir que lo tengo merecido. Usted está justificando el acoso. Mire, yo nunca he estado en casa de Cristina Cifuentes ni de Soraya Saénz de Santamaría porque si hubiera estado, hubiera acabado en la cárcel. En los movimientos en la defensa de la vivienda, que en algunos momentos hicieran y durante pocas horas, con contundentes intervenciones policiales y judiciales, esos actos de escrache no se puede comparar con un acoso sistemático de siete meses.El problema es que cuando usted está diciendo que si me arrepiento, está queriendo decir ‘usted se lo buscó, arrepiéntase ahora por haber hablado de jarabe democrático.

Y siguió con su chapa:

No puede comparar lo que hacía la PAH con un acoso fascista durante siete meses. Y lo que está ocurriendo con una parte de la judicatura y del periodismo de este país, perdone si no le gusta lo que le digo, es que están justificando el acoso fascista. Imagínese que partidarios de Podemos fueran esta tarde a su casa a protestar porque no están de acuerdo con su línea editorial, a decirle que usted está ahí porque se la chupó a Vasile en el año 2012. ¿Se imagina qué ocurriría si un juez dijera que es el derecho legítimo a la protesta?

Finalmente, el presentador volvía a recordarle una obviedad: