Un reportero de Ferreras (laSexta) rabia por la foto que Josué Cárdenas (PD) le hizo a Begoña Gómez

Está que llora por las esquinas.

Alfonso Pérez Medina, reportero de laSexta y uno de los habituales a la hora de entrar en el programa de Antonio García Ferreras, ‘Al Rojo Vivo‘, se ha tirado todo un fin de semana rabiando por la labor sagaz de profesionales como Josué Cárdenas (Periodista Digital) que supo cazar la foto que toda España quería ver.

Y esa instantánea no era otra que la de Begoña Gómez entrando en el juzgado del juez Juan Carlos Peinado.

Al periodista de la segunda cadena de Atresmedia no le hizo gracia y estuvo yendo por platós como ‘laSexta Xplica‘ y en redes sociales cargando contra los periodistas que lograron la imagen que él y otros de su cuerda no quisieron o no pudieron conseguir:

Como no podemos estar todos en el descansillo a las puertas del juzgado, se decidió que estuvieran las agencias de noticias, cuatro compañeros, básicamente para contarnos qué estaba pasando: si había empezado la declaración, si había terminado, si Begoña venía sola, si venía acompañada… Fueron nuestros ojos para los que estábamos en directo contando lo que estaba pasando. Ese ‘pool’ fue acordado por la jueza decana de los Juzgados de Plaza de Castilla para que tuviéramos derecho a la información, pero sin afectar el desarrollo de la declaración. Los medios tenían la obligación de no grabar ni tomar ninguna imagen, porque dentro de cualquier juzgado de España está absolutamente prohibido.

Y fue a más en su ataque:

Sin embargo, cuatro agitadores de extrema derecha, porque yo me niego a llamarles periodistas, se camuflaron como abogados, como asesores de las acusaciones populares y accedieron a esa planta donde grabaron esas imágenes que hemos visto. Había tanta gente allí que evidentemente al final alguno pudo hacer un vídeo. A pesar de que esas imágenes están terminantemente prohibidas para cualquiera, ya sean periodistas, funcionarios, abogados o trabajadores de los juzgados. No se pueden grabar imágenes dentro de los juzgados. En cuanto esa grabación se facilite a las partes vamos a tener una imagen de Begoña Gómez sentada en la sala de vistas. Aquí alguno se cree que es Woodward y Bernstein y la realidad es que esta imagen la vamos a tener de forma legal los medios de comunicación en cuanto esa imagen se facilite a las partes.

Se creen Woodward y Bernstein por robar una foto en un pasillo mientras insultaban a Begoña Gómez, cuando la comparecencia fue grabada y pronto estará en todos los medios de comunicación. Los activistas de extrema derecha denigran las instituciones y el periodismo. A la calle ya. pic.twitter.com/w3U8ZD9R0p — Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) July 7, 2024

Por decisión del TSJM se incorporó Colpisa, al ser también agencia. Los periodistas que habitualmente hacemos tribunales sorteamos las dos plazas restantes, pero los no habituales se quejaron. Para evitar líos, los dos compañeros renunciaron. Y luego los sinvergüenzas grabaron https://t.co/c3umfCWcAC — Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) July 6, 2024

Los activistas políticos disfrazados de periodistas o camuflados de abogados tienen todo el derecho a hacer activismo, por muy repugnante que nos parezca, pero su sitio no es ni el interior de los juzgados ni el Congreso ni las ruedas de prensa. Su sitio es la puñetera calle pic.twitter.com/jKi42xzFdO — Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) July 5, 2024

Toca defender la dignidad del oficio frente a activistas y sinvergüenzas. Hoy los compañeros de @EFEnoticias, @europapress, @Servimedia y @ColpisaNoticias han sido nuestros ojos en el juzgado, han respetado las reglas y han plantado cara a los indignos. ¡Gracias, compañeros! — Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) July 5, 2024

Camuflados en los «equipos jurídicos» de las acusaciones populares han entrado en los juzgados activistas de extrema derecha que no solo se han saltado las normas grabando dentro de los juzgados, también han llamado «sinvergüenza» a Begoña Gómez — Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) July 5, 2024

Los periodistas respetamos las reglas y no grabamos dentro de los juzgados porque sabemos que no está permitido. Los activistas y sinvergüenzas que graban y se saltan las normas no deberían volver a pisar un juzgado en su vida. Salvo como imputados. — Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) July 5, 2024

Como bien le respondieron el director de ‘esdiario.es’, Benjamín López y Joan Guirado, de ‘OkDiario’:

Si los periodistas tuviéramos que cumplir todas las ‘normas’ impuestas (muchas veces extralimitaciones) y participar en ‘pactos’ entre ‘compañeros’ para no molestar al poder, dejaríamos de hacer periodismo para hacer propagandismo. — Joan Guirado (@joanguirado) July 5, 2024

Te recuerdo la foto histórica de Felipe González, presidente del Gobierno, ante el Supremo por el caso GAL. Fernando Quíntela la consiguió saltándose las normas, claro. Hoy día nadie duda de que hizo lo que tenía que hacer — Benjamín López (@benjalh1971) July 5, 2024