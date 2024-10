Antonio Naranjo se lanza a la yugular de Pedro Sánchez por su acoso al juez Peinado: «¡Es inaceptable!»

El ‘caso Begoña Gómez‘ pone al Gobierno Sánchez como al auténtico bicho del pantano.

Desde La Moncloa no desaprovechan la más mínima ocasión para cargar de lo lindo contra el juez que está instruyendo la causa contra la mujer del presidente socialcomunista.

Y este acoso contra Juan Carlos Peinado le hizo saltar de lo lindo al periodista Antonio Naranjo en el transcurso del programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro).

Nacho Abad, presentador del programa, quiso jugar el papel de abogado defensor:

Ya, ya, pero yo te he planteado un escenario y quiero una respuesta a ese escenario. Imaginaos que en lo de Begoña Gómez se archiva la causa o es absuelta, y no se ha encontrado nada delictivo contra ella desde el punto de vista penal. Igual que hay un plano moral en el comportamiento de Begoña Gómez, también hay un plano moral en el comportamiento del juez. ¿Se puede ensuciar a una persona que luego es declarada inocente?

A lo que el tertuliano de Alcalá de Henares (Madrid) dejó claro un aspecto fundamental:

Lo que tú estás diciendo entonces es que los jueces solo pueden juzgar si llegan a un veredicto de culpabilidad, porque si no les vamos a tener que expedientar. A mí, ya lo he dicho muchas veces, es que lo que me parece inaceptable es que a un juez de instrucción tenga detrás al presidente del Gobierno, a la Fiscalía General del Estado y a todo el mundo poniéndole a parir y poniéndole querellas, me parece inaceptable. A mí me parece inaceptable.