Brutal meneo de Vicente Vallés a Pilar Alegría por tergiversar el dictamen de la Audiencia de Madrid sobre el ‘caso Begoña’

No fue un día afortunado para Pilar Alegría.

A la titular de Educación y portavoz del Gobierno Sánchez le tocó bailar el 8 de octubre de 2024 con la más fea en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

Y es que había varios temas sobre el tapete informativo y uno de ellos, como no podía ser de otra manera, era el referente al dictamen de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el ‘caso Begoña Gómez’.

Alegría trató de colar una versión de los hechos bastante alejada de la realidad.

Vicente Vallés, en su informativo de las 21 horas en Antena 3 Noticias, dejó claro que la responsable de Educación mentía como una bellaca al reinterpretar a su libre albedrío lo que había quedado meridianamente claro en el escrito de la instancia judicial y que el juez Juan Carlos Peinado podía seguir adelanta con la instrucción del caso.

A renglón seguido puso las declaraciones de Alegría:

Para puntualizar a continuación Vallés:

Esto es lo que dice el Gobierno, pero al contrario de lo que asegura la ministra, la Audiencia Provincial no dice que la investigación del juez sobre Begoña Gómez sea prospectiva. De hecho, dice justo lo contrario. Asegura que solo sería prospectiva en el caso de que no partiese de una conducta racionalmente sospechosa. Es decir, que la Audiencia Provincial sí considera que existe una conducta racionalmente sospechosa en las actividades de Begoña Gómez. Y, por lo tanto, la investigación no es prospectiva y debe continuar. Eso dice la Audiencia. Sí dice la Audiencia también que una parte de la investigación es genérica e imprecisa. Pero, como decimos, no se refiere a toda la investigación, sino a la parte dispositiva.