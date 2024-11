Pedro Baños arroja serias sospechas sobre la autoría de los daños al coche de Pedro Sánchez

¿Quiénes estuvieron detrás de los daños causados al coche de Pedro Sánchez?

Horas después de la accidentada visita del presidente del Gobierno socialcomunista a Paiporta (Valencia), intentando parapetarse tras los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, comienzan a surgir serias sospechas sobre quienes fueron los autores de los destrozos con los que acabó el vehículo oficial del inquilino monclocvita.

En el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro), el coronel Pedro Baños comentó en la noche del 3 de noviembre de 2024 que tenía serias dudas sobre quiénes fueron los causantes.

Para el mediático militar, colaborador habitual en el espacio de Iker Jiménez arrojó serias sospechas sobre quiénes fueron los verdaderos culpables.

Y es que a pesar de que en las imágenes difundidas se ve a varios ciudadanos golpeando el vehículo, el coche aparece con posterioridad con destrozos de mayor calibre.

Para Baños esa acción no pudo ser cometida simplemente a base de puñetazos o a escobazos:

A ver si Camilo nos pone alguna imagen, porque a mí me parece muy sospechoso lo del vehículo. A ver si es capaz de encontrar alguna imagen donde destrozan de la manera que aparece posteriormente el vehículo en el que iba Pedro Sánchez. Porque estamos hablando de un vehículo blindado y para destruir esos cristales blindados, que se ve claramente que son laminados, no son templados, hacen falta balas, munición de gran calibre y a corta distancia. ¿Hemos visto cómo se rompe el cristal? No. ¿O lo hemos visto ya posteriormente? Lo hemos visto posteriormente.