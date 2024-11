Brutal rebote contra Sánchez de una vecina de Paiporta afectada por la DANA: «No tiene que dimitir, lo tienen que tirar»

El rebote fue colosal y está corriendo como la pólvora por las redes sociales.

Una vecina de la localidad valenciana de Paiporta tuvo una intervención gloriosa en el programa ‘Espejo Público‘ (Antena 3) a cuenta de la dejadez del Gobierno Sánchez con la gestión de la DANA.

La señora, visiblemente afectada, fue clara en su intervención ante la mirada atenta de Susanna Griso:

Esto ahora no es para hablarlo, esto para hablarlo no es. El presidente del Gobierno tiene, no que dimitir, lo tienen que tirar. Porque ese señor no nos representa, creo que a ningún español.