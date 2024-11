La Guardia Civil desacredita a un periodista de ‘El País’ por insistir en el programa de Ferreras con el bulo del «palazo» a Sánchez

Contrariamente a lo que suele sostenerse, nunca una mentira repetida 1.000 veces va a tener visos de convertirse en verdad.

Pero hay periodistas que tienen que ganarse el bocadillo o, dicho de una manera más elegante, conservar su silla en los platós de televisión.

Ese es el caso de Carlos E.Cué, integrante de ‘El País‘, que tres semanas después aún está con la matraquilla de que al presidente del Gobierno socialcomunista, a Pedro Sánchez, se le agredió en la localidad valenciana de Paiporta.

El plumilla, miembro habitual de ‘Al Rojo Vivo‘ (laSexta), soltó sin despeinarse el bulo de que al inquilino de La Moncloa se le había propinado un palazo y que por esa razón de marchó a toda velocidad de esa localidad:

El presidente del Gobierno no se fue porque le dio susto y no tuvo la valentía que tuvo el Rey. El presidente se fue porque le dieron un palazo…no se sabe… con algo desde luego muy duro, de hierro seguramente, en la espalda. Hay unas imágenes clarísimas en las que se ve, las hemos visto todos, que hay unos escoltas, varios policías, llevando al presidente con una cara que casi le está costando caminar. Así que, de verdad, no le digamos a la gente que es que es un cobarde.