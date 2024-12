Colosal alegato de Ana Terradillos contra el Gobierno Sánchez tras entrevistar a una afectada por la DANA: «¡Que les den por saco!»

La polémica por el funeral de Estado por las víctimas de la DANA sigue coleando.

Este 10 de diciembre de 2024, en el programa ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco), se entrevistó a varias personas que habían perdido a algún familiar durante esos nefastos días en varios pueblos de Valencia.

El sentimiento generalizado fue de indignación por la actitud adoptada por los políticos, especialmente por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En primer lugar, porque el Gobierno sanchista empezó por anunciar que no iría nadie a ese funeral.

Cuando la escandalera por esa ausencia del presidente socialcomunista y de sus 22 ministros era un clamor, desde Moncloa se optó por corregir el tiro y mandar a regañadientes a tres representantes, a María Jesús Montero (Hacienda), Diana Morant (Ciencia) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial).

Ana Terradillos conectó con Sonia Fuster, que perdió a su padre por consecuencia de la devastadora DANA y esta puso a los políticos de vuelta y medio:

Me molestaban los cargos políticos, los responsables de las muertes de mi padre. Y creo que era un funeral. Era un funeral para las víctimas. Y no han respetado, por lo menos yo hablo de mí, de mi persona, yo no puedo hablar de los demás. Pero en mi caso no han respetado el dolor. Porque yo no pude darle a mi padre un tanatorio en condiciones. No pude darle un entierro en condiciones. Y para mí era un recogimiento, porque aunque el dolor es igual, era compartido con las otras familias. Y necesitaba que respetaran mi espacio de intimidad. Y no lo han respetado.

La argumentación de la entrevistada contra la presencia de los políticos hizo que la presentadora estallase con un argumento colosal:

Yo, es imposible trasladarte o trasladarse al dolor de Sonia. Pero yo, lo confieso aquí, si a mí me pasa eso y mi padre se queda atrapado en un coche, pensaría exactamente lo mismo que tú. Ni hubiese ido, ni hubiese entrado en la iglesia. Anda que les den por saco a todos que no me han avisado, que se ha quedado ahogado en el vehículo, que no he tenido la posibilidad de rendirle homenaje, que no he tenido un tanatorio, que no he podido hacer un funeral. Yo, vamos. No sé si es muy institucional esto que estoy diciendo, pero es que le entiendo perfectamente a Sonia. Es que es muy natural. Es que no necesitaría a nadie que viniese. A nadie.