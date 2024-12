Inda, ojiplático ante la vomitiva respuesta de Zapatero sobre Maduro: «Ha ganado muchas elecciones»

José Luis Rodríguez Zapatero en estado puro.

El expresidente del Gobierno de España perpetró medio minuto que, como diría el gran Santiago González, merece quedar para el mármol y así pasar a la posteridad de la mayor de las ignominias.

El socialista, en el programa ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco) quiso sacar la cara, algo que por otro lado no le cuesta, por Nicolás Maduro.

Y es que a un mes vista, será el 10 de enero de 2025, de que se dé oficialidad al inquilino que ocupará el Palacio de Miraflores, en Venezuela, para quien fuera líder del PSOE no cabe la menor duda de quién tiene que estar en la sede presidencial.

Para Zapatero, debe seguir el sátrapa Maduro, a pesar de que las urnas dictaminaron la victoria de Edmundo González.

Por su parte, Eduardo Inda, director de ‘OkDiario‘ presente en el plató de la primera cadena de Mediaset, no pudo dar crédito a lo que estaba escuchando.

Eduardo Inda: «¿Es un demócrata Maduro?»

José Luis Rodríguez Zapatero: «Ha ganado muchas elecciones».

Eduardo Inda: «Bueno, la última desde luego no».

José Luis Rodríguez Zapatero: «La última está ahí, el debate».

Eduardo Inda: «No, no, está en las actas, que demuestran que ganó de calle».

José Luis Rodríguez Zapatero: «Bueno, o sea, lo he dicho una y otra vez. No vamos a arreglar, desde luego, quienes tenemos que hacer una tarea en este sentido, por hacer que no es mi posición de hacer ni de juicio electoral ni de órgano electoral. Hay un conflicto político antes de las elecciones y después de las elecciones».

