Javier Chicote deja mudo a Juan Lobato (PSOE) al detallar cómo fue la filtración de los correos del novio de Ayuso

No pudo decir ni mú.

Juan Lobato, exlíder del PSOE madrileño, se vio incapaz de rebatir la argumentación de Javier Chicote, periodista del diario ‘ABC’, en relación a cómo se produjo de verdad la filtración de los famosos correos de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, fue tal la exposición del experto en investigación del rotativo de Vocento en el programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro), que el socialista casi que solo le faltó asentir a cada una de las palabras de Chicote:

Cuando Juan Lobato va al notario lo que hace es certificar que él no ha hecho nada malo, pero que otros igual sí, porque están los mensajes. Entonces, cuando él ve la carta, que es técnico de Hacienda, y sabe que eso no se puede revelar, pregunta, y está en los mensajes, varias veces, ¿la carta como la tenemos? ¿se ha publicado en algún sitio? Y las palabras son muy importantes, porque Pilar Sánchez Acera no le dice nos la pasan los medios, dice, porque llega, como si las cartas llegaran sin que nadie las avise, coma, la tienen los medios, porque llega, la tienen los medios, no porque los medios me la den a mí, porque los medios no filtran información.

🔴 URGENTE| El periodista de ABC @ChicoteLerena DESMONTA el argumentario gubernamental sobre la filtración de los correos del novio de Ayuso: “Salieron en tromba con un documento ilegal que no había obtenido ningún medio y Lobato se dio cuenta». pic.twitter.com/ArIut8ALeH — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) December 9, 2024

Javier Chicote certificó que todos sabían de dónde procedía la filtración:

Pilar Sánchez Acera, Juan Lobato, el presidente del Gobierno, Óscar López, la Cadena SER, laSexta, ‘El Plural‘, yo, todos sabemos perfectamente que la carta sale de la Fiscalía, absolutamente todos lo sabemos. Otra cosa es que yo, afortunadamente, no tengo que tipificar delitos ni condenar a nadie, pero la información sí. Los medios no filtran al Gobierno, es al revés. Esa carta la tiene la Fiscalía, y cuando el gabinete de Ayuso coloca su media verdad, que era una mentira, porque era una media verdad, salen en tromba a defenderlo. Y para eso tiran de un documento que es ilegal y que no estaba publicado.

Apuntó que Juan Lobato sí que pecó de cierto cinismo porque tenía constancia de la jugarreta que se estaba perpetrando entre bastidores: