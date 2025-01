¿Tiene dos minutos? Escuche el tremendo repaso de Javier Nart a Pedro Sánchez: «Es un oportunista sin principios»

El repaso que Javier Nart le mete a Pedro Sánchez es descomunal.

El que fuera eurodiputado entre 2014 y 2024 participa con cierta frecuencia en el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) y en la jornada del 15 de enero de 2025 tuvo una gloriosa intervención a la hora de definir al presidente del Gobierno socialcomunista.

Hizo una clara diferenciación entre Felipe González y el actual jefe del Ejecutivo:

Bueno, es que vamos a ver, tenemos a una persona de un calado histórico verdadero. Este señor es socialista. Pedro Sánchez es sanchista de sí mismo. Y ha sido capaz de ir negando todo lo que ha dicho con tal de mantenerse en el poder. Esto significa sencillamente que es un oportunista que no tiene principios fundamentales porque en política no vale la mentira como forma de actuar. Yo recuerdo aquella frase, ‘merecemos un país donde no nos mientan’. ¿Te acuerdas cuando hubo lo del 11-M? Pues yo se lo aplico a este buen señor que no ha hecho otra cosa más que ir no rectificando, sino adaptando su posición a sus necesidades de mantenerse en el poder.