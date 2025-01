Martín Varsavsky, amigo de Elon Musk, retrata a Susanna Griso: «Sus soberbios tertulianos no respetan a los votantes de EE.UU»

Fue un zasca en toda su cara.

Susanna Griso entrevistó en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) a Martín Varsavsky, empresario afincado en España y amigo de Elon Musk, que no dudó en denunciar el auténtico aquelarre que minutos antes había habido en el plató con los componentes de la tertulia política.

Este emprendedor se quejó amargamente de que el espacio había faltado el respeto no solo al recién nombrado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sino que también se produjo un desprecio hacia los votantes que, mayoritariamente, se habían decantado por el candidato republicano:

Griso, ante estas palabras, tuvo que asumir la cruda realidad:

Varsavsky replicó con contundencia:

Bueno, a mí me parece que ya era el fin de la cultura woke, que ya no podía ni se podía estar más con una visión del mundo basada en la raza, el género, y todas estas cosas que no son tan importantes. Lo que es importante es el mérito. Pero me parece que muchas de las cosas que dijo Trump, y además me dio risa, a todos los comentaristas en este programa que parecen llamarse democráticos si no respetan el deseo de la mayoría de los norteamericanos que votaron por Trump y los califican a todos, a Trump de loco, a los votantes de locos, a los votantes de ignorantes. Una soberbia española como increíble, nunca vi tanta soberbia en un programa de televisión.