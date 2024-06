Cayetana Álvarez de Toledo saca la cara por Felipe VI y ridiculiza a Félix Bolaños: “¡Lee el diccionario!”

¡Menuda sacudida!

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP en el Congreso, desmontó el ‘bulo’ del Gobierno sobre la amnistía como la vía necesaria para favorecer la convivencia.

Lo hizo este 26 de junio de 2024 durante su intervención en la sesión de control en una pregunta dirigida a Félix Bolaños:

En su turno de réplica, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se fue por peteneras hablando de su candidatura en Cataluña:

Y sacó pecho de la gestión del Ejecutivo socialista para arremeter contra los populares:

Álvarez de Toledo volvió a la carga acusando al Gobierno de la deriva que está llevando a una “democracia fallida”:

La diputada aprovechó para alabar la figura de Felipe VI después de las críticas que ha recibido tras la firma de la Ley de Amnistía en el marco del décimo aniversario de su reinado:

“Quiero reconocer hoy al Rey, al que la amnistía condena y convierte en blanco de críticas injustas. No, señorías de Vox, el Rey no puede negarse a firmar una ley como si fuera un desobediente más. Y no, señorías del PSOE. El discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 no debe ser derogado. No porque sea el discurso del Rey, sino porque fue y es el de la razón democrática. El jueves, el Partido Socialista votó en Navarra una moción que llama a nuestra monarquía corrupta e incompatible con la democracia. No lo hizo por fervor republicano. Ustedes anteponen sus negocios, negocios identitarios a los derechos civiles y lingüísticos de millones de ciudadanos. Ustedes promueven una discriminación radical. Arriba una casta nacionalista con derecho a delinquir. Abajo los catalanes que cumplen la ley y el resto de españoles que pagan. Fraternidad. Ustedes liquidan la solidaridad y alientan la división de todo. A ustedes no les mueve el amor a la República, sino el desprecio a la democracia que la corona hoy garantiza y seguirá garantizando”.