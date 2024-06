Feijóo se mofa del plan de regeneración democrática de Sánchez: «Es como un manual de buenas maneras de Óscar Puente»

El plan de regeneración democrática de Pedro Sánchez, al basurero.

Alberto Núñez Feijóo cogió el plan del presidente del Gobierno y lo hizo trizas durante la sesión de control al Ejecutivo sanchista.

Con una simple pregunta, el líder de la oposición dejó turulato al inquilino de La Moncloa:

El socialista, como tiene costumbre, se fue por los cerros de Úbeda:

El presidente del Partido Popular le dio para el pelo a Sánchez:

Con todo respeto, señor presidente, su principal problema no es con el Consejo General de Poder Judicial, su principal problema es con la Justicia. Ya hemos visto que para usted lo importante nunca es el qué, sino es el quién. Si alguien está al lado de su muro puede insultar, calumniar, injuriar, incluso corromperse, pero no es así, señor Sánchez. Si un ministro insulta, difama y calumnia, lo que tiene que hacer es dimitir y si no, cesarle. Y si hay indicios de que un político o un familiar del presidente ha cometido delitos, de violación o de tráfico de influencias, lo que tiene que hacer es sentarse delante del banquillo de los jueces.

Y le explicó con minuciosidad qué debe contener un plan de regeneración democrática:

Un plan de regeneración democrática del señor Sánchez es como un manual de las buenas maneras del ministro Puente. Señoría, usted ya empieza a ser incompatible con la regeneración. Si quiere acometer un plan de regeneración democrática, aquí tiene uno. Se lo he presentado y remitido. A Moncloa hace más de un año. El 23 de enero del año 2023. 60 medidas que afectan a todas las instituciones del Estado. Con este plan de regeneración democrática no volverá a haber un militante del partido del Gobierno al frente del CIS ni de RTVE. Con este plan no volverá a haber ministros sentados en el Tribunal Constitucional ni en la Fiscalía General del Estado. Señor Sánchez, no hay regeneración democrática posible mientras usted sea el presidente del Gobierno.