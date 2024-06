Ana Vázquez (PP) abochorna al ‘pseudoministro’ Marlaska con una punzante pregunta sobre los amigos de Begoña

La diputada del PP Ana Vázquez se ha convertido en cada sesión de control al Gobierno en una auténtica pesadilla para Fernando Grande-Marlaska.

Este 26 de junio de 2024, un día después del pacto por la renovación del CGPJ, no fue para menos. La portavoz de Interior popular arrancó su intervención recordando el ataque continuo del presidente del Gobierno a la prensa crítica a la que tilda como “pseudomedios”, este calificativo le sirvió para describir a la perfección a los ministros del Ejecutivo socialista refiriéndose a ellos como “pseudoministros” del Banco Azul.

Vázquez recriminó al responsable a Marlaska la falta de seguridad a los ciudadanos, cuya responsabilidad recae en su ministerio desde el cual “no protege las fronteras” y “no garantiza la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Además, la popular afeó al ministro que, con su historial y hoja de servicios ya debería haber dimitido. “Señor Marlaska, ¿cómo va a garantizar los medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pendiente solo de ser el chivato mayor de Sánchez?”, preguntó la diputada.

La respuesta del titular de Interior fue la esperada, ponerse la medalla y sacar pecho de su gestión al frente de la cartera que dirige:

Sin embargo, en su turno de réplica, Vázquez hizo un repaso de las desvergüenzas del Gobierno socialista y su manera de emplear el dinero público a su antojo dejando desamparados a los que garantizan la seguridad de España:

“¿Por qué hay millones para fichar a Broncano, pero en cambio no lo hay para la Guardia Civil? ¿Por qué hay millones para comprar acciones de las empresas Del IBEX, pero no los hay para la Policía Nacional? ¿Por qué hay dinero para condonar la deuda de Cataluña, pero no lo hay para proteger las fronteras? ¿Por qué hay dinero para contratar al hermano de Sánchez, pero en cambio no lo hay para comprar chalecos o pistolas táser? […] ¿Por qué hay dinero para los amigos corruptos de Begoña Gómez, de Tito Berni, de Koldo, pero en cambio, no para cumplir el acuerdo de equipación salarial? ¿Por qué hay dinero para el Gobierno más caro de la democracia, con más ministros, con más asesores, pero en cambio no lo hay para comprar patrulleras de la Guardia Civil o subir las dietas a los agentes? ¿Por qué hubo 150 millones de euros para Marruecos en estos seis años, pero no los hay para luchar contra el narcotráfico y se envían los guardias civiles en una zodiac en Barbate directamente a la muerte, señor Marlaska?”.