Antonio Naranjo pone el grito en el cielo al revelar lo que esconde el último asalto a la Justicia de Sánchez: “Ni Chávez se atrevió a tanto”

La reforma del Gobierno para controlar las oposiciones a juez y fiscal es el culmen de la deriva autoritaria de Pedro Sánchez que atenta contra el Estado de Derecho. La enmienda también afectará a los profesores que actuarán como preparadores de los miembros de la carrera judicial.

Una reforma mediante la cual el Ejecutivo podrá ‘colar’ a jueces afines. Esto llega en un momento clave para Sánchez, totalmente acorralado por la imputación de Begoña Gómez, su esposa y David Sánchez, su hermano.

El periodista Antonio Naranjo expuso este miércoles 22 de enero de 2025 en ‘En boca de todos’ (Cuatro) los peligros de esta reforma del Ejecutivo. El comunicador puso como ejemplo a Baltasar Garzón y Martín Pallín, que forman parte del “equipo nacional de togados sincronizados”, explicó que el primero, fue expulsado por “prevaricador” de la carrera de juez, y, el otro se dedica exclusivamente a” crear tribunales paralelos”.

En este sentido, apuntó Naranjo que este nuevo asalto a la Justicia se produce tras la delicada situación en la que se encuentra el presidente del Gobierno, cercado y acorralado por casos de corrupción.

Explicó en qué consiste esta oscura maniobra del socialista:

“¿Y qué lo hace después de haber dicho lo siguiente? Vamos a excluir a los jueces la posibilidad de instruir causas que procedan según él, de recortes de prensa, aunque sean revelaciones periodísticas documentadas. Vamos a anular los casos abiertos que afecten, por ejemplo, a su mujer y a su hermano, si proceden de revelaciones periodísticas. Vamos a incorporar a los jueces sin oposición para que los elija Félix Bolaños en vez de la carrera judicial habitual. Obviamos que podemos tener becas para que la gente que no tiene dinero, puedan estudiar entre los años que haga falta. Y además, como no nos van a salir en las salas fundamentales del Supremo, que son la de lo penal y lo contencioso administrativo, los presidentes de sala para sustituir, por ejemplo, a Marchena, que necesitamos, jueces a la carta, sobre la marcha y cuando está el proceso de selección de esos presidentes ya iniciado, en esta reforma han colado que no se puedan presentar aquellos cuyo mandato coincida con su periodo de jubilación. ¿Para qué? Para echar, por ejemplo, al juez Andrés Arrieta, que sería el presidente de López y es un señor independiente, no es de derechas ni de izquierdas, es independiente, y poner a Ana Ferrer, que es de los nuestros”.