Ketty Garat abrasa en directo a Óscar Puente con una punzante pregunta sobre su precursor Ábalos

El Congreso vota este miércoles 22 de enero de 2025 el suplicatorio de José Luis Ábalos a quien el Tribunal Supremo (TS) ha pedido investigar por su presunta implicación en el ‘caso Koldo’.

Óscar Puente, sucesor del que fuera ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, se sentó en el plató de ‘La mirada crítica’ (Telecinco) este mismo día. Su ministerio elaboró una demoledora auditoría que remató aún más a Ábalos. Una cuestión que Ketty Garat (The Objective) abordó en una pregunta dirigida al responsable de Transportes:

La periodista de The Objective fue más allá poniendo contra las cuerdas al ministro al cuestionarle si continúa creyendo en la inocencia de Ábalos:

A lo que Puente respondió confiando en la “inteligencia” del exsocialista:

“En esto siempre he dicho lo mismo en relación con José Luis Ábalos. Tendría que verlo para creérmelo. Incluso viéndolo me costaría. ¿Por qué digo esto? Porque yo he conocido a José Luis Ábalos por el que he sentido una enorme admiración y, para mí, yo le percibía como alguien incapaz de hacer eso. No por solo una cuestión de decencia, que yo siempre le presupuesto, sino por una cuestión, sobre todo, de inteligencia. La corrupción no solo es una indecencia, es una torpeza, es impropio de personas inteligentes. Por tanto, para mí sería una decepción de tal calibre que no daría crédito. Por tanto, sigo manteniendo la esperanza de que José Luis Ábalos al final pueda dar una explicación y pueda salir airoso de este asunto, porque me cuesta mucho creer que haya sido tan torpe”.