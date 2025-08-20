Begoña Gómez ante la Justicia: ¿Qué pena le espera por el delito de malversación que le imputa el juez Peinado?

Opíparas han sido las vacaciones gratis en La Mareta, pero dura va a ser la vuelta a Madrid.

Entre otras razones, porque a la ‘catedrática’ fake le espera el banquillo d elos tribunales.

Y esta vez con mayor peligro para ella.

En un país donde agosto suele ser sinónimo de playas y siestas interminables, este año el mes estival ha traído un tsunami judicial inesperado.

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha decidido imputar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un delito de malversación en relación con la contratación de su asistente en La Moncloa.

La decisión, anunciada el pasado 18 de agosto de 2025, ha sacudido tanto a la esfera política como a la opinión pública.

El caso, que ya había sumado acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional, da así un giro con la ampliación del foco penal sobre Gómez.

El motivo: supuestamente, su asesora, Cristina Álvarez, habría dedicado parte de su jornada laboral a actividades privadas vinculadas a la cátedra universitaria que dirige Gómez, excediéndose en las funciones propias del cargo y desviando recursos públicos para fines particulares.

El encaje penal: ¿Qué es exactamente malversación y por qué se investiga ahora?

La malversación es un delito que castiga el uso indebido de fondos o recursos públicos para fines privados. Sin embargo, su aplicación no es sencilla ni automática. Según la jurisprudencia, para que exista este delito no basta una actuación puntual o menor; debe demostrarse una utilización sistemática y significativa de recursos públicos en beneficio propio o ajeno. En el caso que nos ocupa, el indicio principal reside en dos correos electrónicos enviados por Álvarez en nombre de Gómez a directivas de una aseguradora privada que financiaba actividades académicas de la esposa del presidente.

El propio juez Peinado había descartado hace apenas tres meses imputar este delito a Gómez y su asesora. No obstante, tras el aval parcial dado por la Audiencia Provincial de Madrid en junio —que pidió centrar la investigación en posibles excesos funcionales para favorecer intereses particulares— el magistrado ha decidido citar a ambas como investigadas: Álvarez el 10 de septiembre y Gómez el 11 del mismo mes.

¿A qué penas se enfrenta Begoña Gómez si prospera la acusación?

La pena prevista para el delito de malversación depende de si se considera agravada (cuando hay ánimo de lucro o enriquecimiento personal) o básica. Según el Código Penal español:

Malversación básica : prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta durante seis a diez años.

: prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta durante seis a diez años. Malversación agravada (si se acredita ánimo de lucro): prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta durante diez a veinte años.

Además, si se demuestra que los fondos públicos desviados superan determinadas cuantías o han causado grave daño al interés público, las penas pueden aumentar dentro del rango legal.

No obstante, varios juristas han señalado lo difícil que resultaría encajar estos hechos dentro del tipo penal estricto de malversación. La clave estará en determinar si hubo realmente una “desviación palmaria” del trabajo público hacia fines privados y si esa conducta tuvo entidad suficiente para considerarse penalmente relevante. Incluso desde la Audiencia Provincial se subraya que solo una “clara y palmaria desviación” podría justificar continuar con la investigación por esta vía penal.

Reacciones políticas y jurídicas: entre la indignación y el escepticismo

La decisión judicial ha levantado ampollas en el Gobierno y entre los aliados parlamentarios. Desde Moncloa no han dudado en calificar la causa como “completamente prospectiva” y carente de pruebas sólidas. El Ejecutivo insiste en que tras más de un año no se ha hallado indicio alguno contra Gómez más allá del hecho —no menor— de ser esposa del presidente. Algunos ministros han recordado que otras investigaciones derivadas del caso —como la tentativa fallida contra Félix Bolaños— fueron archivadas por falta absoluta de pruebas.

Por su parte, destacados juristas consideran probable que la imputación sea recurrida ante instancias superiores y anticipan que será clave cómo interprete la Audiencia Provincial los indicios presentados. No sería la primera vez que decisiones polémicas del juez Peinado son revocadas: así ocurrió con el interrogatorio al propio Bolaños o con declaraciones anteriores anuladas por defectos formales.

El contexto político: lawfare, desgaste y crispación

La imputación llega en un contexto marcado por una creciente crispación institucional. Sectores afines al Gobierno denuncian una campaña judicial (“lawfare”) destinada al desgaste político mediante investigaciones prolongadas sin resultados concluyentes. Para otros sectores críticos, sin embargo, la apertura formal del proceso es prueba suficiente para exigir responsabilidades políticas inmediatas.

Entre tanto ruido mediático y debate jurídico, lo cierto es que Begoña Gómez se suma a una lista creciente —aunque poco habitual— de familiares directos de presidentes sometidos a escrutinio penal durante el ejercicio del cargo. En los mentideros políticos no faltan comparaciones históricas ni chascarrillos sobre “la maldición del Falcon”.

Curiosidades y detalles llamativos

Las citaciones judiciales han sido fijadas para los días 10 y 11 de septiembre —justo cuando termina oficialmente el periodo vacacional— lo que augura un regreso político caliente tras las vacaciones.

Cristina Álvarez admitió en sede judicial haber ayudado “por amistad” a Begoña Gómez en sus proyectos académicos mientras ocupaba un puesto oficial.

El caso se inició investigando presuntas irregularidades relacionadas con Air Europa y ha ido mutando hasta centrarse ahora en dos correos electrónicos enviados desde La Moncloa.

La Audiencia Provincial ha dejado escrito negro sobre blanco que solo una desviación “clara y palmaria” justificaría continuar investigando penalmente por malversación.

No es habitual que un magistrado cambie tan abruptamente su criterio respecto a delitos tan graves; Peinado ya había descartado esta imputación tan solo tres meses antes.

El devenir judicial decidirá si este episodio queda como anécdota estival o marca un hito en los equilibrios entre poder político y control jurisdiccional en España.