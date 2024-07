Cangas a la deriva. Pilar Nogueira González: ¿Incompetencia o Desafío?

Pilar Nogueira González, la incompetencia en sus responsabilidades como Concejal del Concello de Cangas lastra la imagen y seguridad de esta hermosa ciudad.

Pilar Nogueira González, concejala del PSOE en Cangas del Morrazo, ha estado en el centro de la polémica debido a su gestión en áreas críticas como la seguridad y el socorrismo en las playas. A pesar de su reciente intervención en el pleno, ¿qué opinan los vecinos y la comunidad sobre su desempeño? Como criterio general la sitúan en la incompetencia de gran calibre y el criterio general es que su partido el PSOE debe cesarla de inmediato.

Controversias y Críticas

1. Seguridad en las Playas:

La gestión de Nogueira González –PSOE– ha sido ampliamente cuestionada en lo que respecta a la seguridad en las playas de Cangas. La falta de recursos adecuados, insuficiencia de socorristas y la ausencia de equipamiento esencial han generado preocupación entre los residentes y visitantes.

Las fecales al litoral diariamente, junto con enfermedades que saturan la sanidad, han aumentado la inseguridad en las playas, afectando uno de los principales atractivos turísticos de la región.

2. Imagen en el Pleno:

Durante su prácticamente primera intervención en el pleno, Pilar Nogueira ofreció una pobre imagen. Se mostró perdida entre papeles y datos, lo que no inspiró confianza en su capacidad de gestión.

3. Cese Fulminante

Los vecinos del municipio del Morrazo han pedido el cese fulminante de Nogueira González. Argumentan que si el actual Gobierno Municipal no toma medidas, podrían acabar todos en los juzgados penales. El llamamiento es general, pésima gestión y que si ella no dimite su partido el PSOE, debía cesarla de inmediato.

Cangas del Morrazo, espera que el PSOE, marque una nueva etapa en la que se prioricen las necesidades y la seguridad de los ciudadanos y visitantes.

4. Conclusión

Pilar Nogueira González enfrenta un desafío importante como concejala. Su gestión y su imagen en el pleno han generado controversias, y la comunidad espera respuestas concretas. ¿Será capaz de superar estas dificultades y restaurar la confianza en su administración? El presente nos señala que NO, el futuro nos dirá si la pésima gestión de Pilar Nogueira sigue siendo permitida por el PSOE para el perjuicio de Cangas donde representa al PSOE que debe asumir que tiene un representante en el concello que da claras muestras de incompetencia.

Terminando Ya, después del pobre y lamentable espectáculo dado en su intervención en el pleno, -por Pilar Nogueira, –PSOE–, los responsables de ese partido que gobiernan Cangas del Morrazo con el BNG, deciden tomar cartas en el asunto, procediento a destituirla y a pedir disculpas a toda la población, del responsable municipal se espera por lo menos un mínimo de competencia. Responsabilidad y llevar los deberes bien hechos, los de Pilar Nogueria no puede quedar sin su merecida respuesta, si ella no dimite de manera voluntaria su partido y toda lo corporación municipal deben de tomar medidas, con dirigentes así, Cangas del Morrazo no progresa ni genera confianza, su cese debe ser inmediato.