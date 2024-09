Moncloa y el síndrome de Diógenes

Existe el demonio?; la eterna lucha entre el bien y el mal, sin duda un interrogante metafísico de primer orden; según la manufactura teológica, se trata de un espantajo con cuernos, rabos y tridente que anda agitando el vecindario y al cual le endosamos toda la mierda de los febles humanos y algo más; aunque mucho nos tememos que tanto los ángeles como los demonios los llevamos dentro y no hay peor demonio que un ego fuera de control y si a ese ente desquiciado le añades unas gotas o peor, cuarto y mitad de poder, démonos todos por jodidos. Uno recuerda la anécdota de una tal tía Secundina, esta endemoniada -permítasenos la expresión-, padecía un severo Diógenes; no es que no limpiara, es que cada día alojaba no menos de dos bolsas de basura que rebañaba diligentemente de la calle; su casa, un inconmensurable amasijo de mierda, con el pestilente hedor golpeando las rendijas y torturando la pituitaria del vecindario; su puerta, un mugriento desportille e incesante rasgueo de ratas y cucarachas tratando de procesionar hacia el exterior. Pues bien, todo cambió cuando una demencial norma le asignó la presidencia rotatoria de la comunidad; increíble la conversión de tan cochambrosa señora, su casa seguía repleta de escombros, bicheria y mugre; pero el terror compulsivo y el culto a la limpieza lo impuso a sangre, garrote y fuego al resto de la comunidad; no podía ver el más mínimo churrete sin perseguir y apalear al primero que transitara por el descansillo; impuso el terror con tal saña, que más de uno llegó a ducharse hasta tres veces al día, pensando que la perturbada ampliaba su demencial veda incluyendo el olor corporal del personal. Al final le perdimos la pista a la tal secundina, el ultimo rumor es que falleció al ser ingresada en la UVI de traumatología de algún hospital cercano. Loado sea el Señor -o algún otro- que tuvo a bien aliviar su estancia en este mundo terrenal; descanse en paz, ella y el vecindario.

Incluyamos otro episodio con más rango y carga histórica en el serial de egos disparatados; hablamos del emperador Calígula; tras nombrar Cónsul-vicepresidente primero al cambio actual- a su caballo Incitato, mandó instalar una tribuna en el senado dotándola de cuencos de oro y paja cinco estrellas. Estableció un rígido protocolo fijando los interminables tiempos de intervención del togado equino y obligando a los acoquinados senadores a escuchar las diatribas del caballo con absoluta gravedad y respeto. Esto no es objeto de debate ni comprensión histórica, a fin de cuentas se jugaban el cuello; aunque no sabemos si perder suculentas nominas, privilegios, cargos y coche oficial, justifica aquí y ahora, las calamitosas fanfarrias protagonizadas últimamente por el partido del puño y la rosa; confesión secreta de uno de ellos “fuera hace mucho frio”. Está claro que la intemperie no es del agrado de progresistas ni social comunistas de baratillo; hasta un trafullan disfrazado de diputado o algo así, esputó en la sede de la cosa representativa, “tiene envidia de Sánchez por lo bueno que está”; ¡Cojonudo!, habrá que poner palmeras y cocoteros en los escaños para que algunos trepen y se sientan más cómodos encaramados a un árbol, que disfrazados de padres de la patria o cosa noble alguna de la industria del sillón. Es lo que hay, tal cual y seguimos

Previo, puñal y veneno acuchillando palabras, léxicos y significados; es lo que tiene el neolenguaje, ya lo patentaron los comunistas de gulag y genocidio, los propagandistas del Tercer Reich y éramos pocos y acaban de completar la siniestra jaula, los tuercebotas narcomunistas de la Puebla; pura estabulación de granja. Así, para estos trileros, un esqueleto resulta ser el epitome de la salud; es lo que tiene el trile comunista y el neolenguaje; cuando derrapa la manipulación y se pasa de frenada, el siniestro choteo está asegurado.

Ocupémonos de la llamada ley de regeneración democrática; para empezar, dicho pestiño debe de bautizarse como Ley del exterminio democrático o más correctamente ley del bozal, dado que en su gestación, subyace la concepción de los paganos contribuyentes como animalitos de granja y al cerdito bullidor, respondón, mal encarado o levantisco con la estafa del pienso y la tomadura de pelo, se le incluye en una lista, se le deja en taparrabos -ni un puto duro de subvención o coima alguna-; amén de muerte civil, exclusión social y de momento lo dejamos ahí.

Veamos, para empezar en el Palacio de la Moncloa al igual que en la casa de la tía secundina, parece ser que se acumulan variadas y descomunales bolsas de basura; desde trapicheos sin esclarecer con parientes de primer grado a irresistibles ascensiones a magisterios, cátedras y doctorados dignas de la obra de Bertolt Brecht; músicos de flautín y provincia con tratamiento de director de la filarmónica de Viena; subvenciones cinco estrellas a aplicados alumnos de un cojitranco master y por ahí…asi….Tal vez, seria conveniente dejar de señalar con el dedo índice a Jueces de reparto y que el Señor Sánchez o alguien de su entorno, comenzara a dar explicaciones sobre el Diógenes instalado en aquella casa; seria un buen comienzo para ese parto llamado regeneración democrática e imprescindible para vitaminar la escuálida musculatura del proyectado pestiño

Al igual que el codo sagrado es la mistérica medida del Partenón y la gran pirámide; en el pórtico de la Nacion también brilla un precepto sagrado; citamos:_ “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Articulo 20 de la constitución española. No hay mas que añadir; este es el circulo no se pasa; cualquier violación de este principio es ilegal, dictatorial y marca el camino de un conflicto civil que la mayoría de los españoles no desean y una minoría criminal lleva incubando hace tiempo

Sigamos; si lo que se pretende es guarrear, embarrar el terreno de juego y conducirnos al vertedero; con cierto cinismo vista la cosa, aportemos sugerencias para mejorar la calidad democrática de esta proyectada pifia que algunos llamamos ley bozal y otros sin recato ni pudor, “ley de regeneración democrática”; sea, tomemos en serio el artefacto y esperemos que se de cumplida respuesta a la siguiente batería de preguntas; empecemos por la asignación y reparto de los fondos europeos: ¿donde han ido a parar?; ¿se han invertido en ayudas a autónomos, pymes y empresas?; va a ser que no, muy al contrario, se hallan asfixiadas por la carga fiscal y espantosa burocracia progrebarbi, tan típica de los comunistas y la asquerosa agenda 2030; asi que raya en lo milagroso la creación de empleo y garantizar algún futuro a las nuevas generaciones. Mas, ese inagotable maná de fondos europeos, ¿ha mejorado el poder adquisitivo y calidad de vida del contribuyente?; respuesta va ser que tampoco, las clases medias chapoteando y la pobreza acechando a una gran parte de la población que se halla pisando la raya de la exclusión social. Entonces, que se ha hecho con la inyección de los fondos UE?; respuesta, entendemos que para eso se va a parir esta ley de la cosa democrática, para que nos expliquen peliagudas cuestiones como esta; aunque mucho nos tememos que se han invertido para crear una red clientelar y cesarista a mayor gloria del Señor Sánchez ; es decir, oportunidad perdida y dinero tirado por la ventana, veremos que nos cuentan. Seguimos con un interminable rosario de preguntas que trataremos de abreviar; ¿Cuantos asesores tiene la presidencia del gobierno?, criterios de selección; funciones y nominas; ¿cuantos vuelos o desplazamientos se realizaron con el imperial Falcón en los dos últimos ejercicios; carácter, agenda y memoria de contenidos y ampliando lo anterior, si es cierto que se han realizado 39 vuelos a la republica dominica?; en caso afirmativo, contenido de la agenda , carácter y balance o informe de conclusiones, tratados, acuerdos o memoria explicativa, de cumplimiento obligado en viajes oficiales y de representación. Sigamos, explicaciones sobre la infiltración e inversión de este gobierno con fondos públicos en el control y accionariado de empresas estratégicas a través del SEPI; hablamos entre otras del 10% del capital de Telefónica; Indra hasta el 28%: inversión de 40000 en Correos y en caso de que no se desmientan estas cifras, explicitar si Indra sigue teniendo asignada la contratación del tratamiento automatizado de datos en procesos electorales y protocolo, garantías y supervisión de Correos en la cadena de custodia y garantías del recuento de votos.

Sigamos, en política exterior, tropelía de interrogantes; ¿procedimiento institucional seguido en la cesión del Sahara?; ¿tratados o pactos suscritos con Marruecos y procedimiento seguido, consensos institucionales?; ¿Qué política ha adoptado el gobierno en materia de inmigración?; ¿medidas urgentes de emergencia para detener esta autentica invasión y allanamiento de fronteras?. Seguimos; ¿viaje a china y contenido de lo pactado?; ¿reconocimiento del Estado palestino y consensos institucionales?. Mas; posicionamiento del gobierno ante el golpe de estado y represión criminal en la Venezuela del golpista Maduro; pregunta, ¿si el gobierno ha autorizado o aprueba en calidad de qué, la inclasificable presencia y gestión del Señor Zapatero?. Sigamos; quien dio la orden de desmontar la Unidad de elite de lucha contra el narcotráfico en Andalucía OCON. Explicaciones oficiales del caso “Tito Berni”, caso de imposible archivo y olvido, atendiendo a su zafiedad y singular cutrez; léase casas de lenocinio, polvo blanco y lucrativo trafico de influencias en la mismísima sede de la soberanía nacional; imposible superarlo. Mas, explicaciones sobre la estafa de las mascarillas en plena pandemia; parece ser que el relapso exministro de transporte reconvertido en saltarín radiofónico del grupo mixto no logra despejar dudas.

En el capitulo de la corrupción podríamos agotar varios folios para fijar, pulir dar brillo y esplendor a esta cosa de la regeneración democrática, mas pasemos a otros capítulos para no saturar; preguntamos por el acoso y persecución al poder judicial; ilustrativo el calentón de boca del actual ministro de transporte, acusando al Supremo de “extralimitarse” al no aplicar la amnistía al fugado Puigdemont; frase literal no desmentida “Esto lo arregla el constitucional”; pregunta, ¿que compadreo es ese?; ¿Qué chalaneo es ese?; ¿Qué verdad escondían las palabras del lenguaraz Ministro?; ¿el Constitucional es propiedad del Señor Sánchez?. Ni cesado ni explicado, seguimos esperando.

Continuamos subiendo algunas octavas la calidad de este ungüento democrático; ¿Qué se ha pactado con las juventudes pancartistas y asamblearias de Esquerra republicana o sus mayores?; ¿vamos a conocer integro el acuerdo fiscal, cupo o concierto catalán?, sin duda de sumo interés, dado que se halla seriamente amenazada la unidad nacional, solidaridad, financiación del resto de las autonomías y el bolsillo del español de a pie. Otra; ¿en relación al ectoplásmico acuerdo con el concierto catalán, tendremos que recurrir a la “ouija” o alguien nos va explicar que se ha prometido, pactado, trilado o lo que sea?; pregunta, ¿se ha prometido, pactado o acordado la transferencia de competencias exclusivas del gobierno de la Nacion como extranjería, fronteras e inmigración?. Seguimos esperando

Ahora toca la fibra mas sensible, si es que a estas alturas no estamos inmunizados y endurecidos hasta empatizar con la sensibilidad lirica de una cabra; hablamos del honor y la humillación de la Nación; ¿que explicación se nos va a dar del intolerable apaño en la Embajada española, -trile cebollar mediante-, foto fija del embajador, Delcy Rodríguez y el inefable Zapatero por medio?. Mas; el choteo de la fuga de Puigdemont; de nuevo la risión y la Nacion a la altura del urinario de un bar de trapicheo; ¿quien dio la orden de convertir a confusos uniformados de Pancho Villa-en eso se ha transformado el Ministerio del Interior- en la risión mundial ante la esperpéntica fuga del personaje. No seguimos; hay mucho más, pero con estas pequeñas aportaciones manifestamos nuestra sincera voluntad de contribuir a apuntalar y dotar de rigor la cosa esta de la calidad democrática; aunque mucho nos tememos que si se crea un buzón de sugerencias y participación del esquilmado ciudadano contribuyente, la estación terminal de lo que fuere, será el buzón de reclamaciones de alguna pollería de barrio. Pero eso si, habrá que creer en la buena voluntad de este gobierno, aunque la melodía de la partitura, como que suena a chufla, rezuma algo asi como la verborrea de vendedor de crecepelo averiado huyendo de la estafada plebe tras quemarse la calva y seguir con la misma alopecia más una ristra de quemaduras y varios puntos de sutura ocasionadas por la aplicación del mágico ungüento. Veremos

Para finalizar, la historia nos prueba que un ego alborotado -llamémoslo asi, puede obrar prodigios, transformando al prójimo en una masa coral de papanatas o algo peor; el emperador Calígula lo demostró sobradamente con los monólogos y arengas de su caballo al senado romano. Mas orillando tiempos y escenarios, usted señor Sánchez, afirmó tener un proyecto para España ante los suyos y esa ambiciosa propuesta entendemos que iba mas allá de garantizar su propia inmunidad y supervivencia. Mas surge alguna pregunta; ¿tal vez ese proyecto tiene algo que ver con la desaparición de cuarenta maletas en el aeropuerto de Barajas?; ¿tal vez su proyecto personal es un calco del exilio de ocho millones de Venezolanos, la represión brutal, el fraude electoral y la ruina de la Nación con mas recursos del continente hermano?; ¿tal vez el expresidente Zapatero en su condición de zascandil o muñidor de la cocina de Maduro, tiene algo que ver con sus anunciados proyectos de estadista en territorio UE?.

Agradeceriamos concreción de su proyecto de futuro; porque sin duda, usted Seños Sánchez ya ha pasado a la historia; entendemos que no le hace falta ningún esfuerzo adicional, pero los españoles bajo ningún concepto queremos transformarnos en carne de desguace ni ser arrojados al cubo de la basura; bastante infamia y humillación ha sufrido la Nación -a la que amamos- bajo su pintoresco gobierno -eufemismo al canto-. Así que su mayor aportación a la calidad democrática y a su esperpéntica ley de regeneración Señor Sánchez, seria su salida del gobierno porque desde que usted llegó al poder solo quedan jirones de la grandeza y respeto de la otrora Nacion llamada España y por si Usted lo ignora, la más antigua y con mayor peso histórico de Occidente; por tanto, todavía puede hacer usted un gran servicio a la regeneración democrática, desaloje usted el Palacio de la Moncloa y cuanto antes lo haga, más posibilidades tendremos los españoles de recuperar la libertad, dignidad, convivencia y fe en el futuro. Viva la libertad y Viva España.