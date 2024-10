Gobierno municipal en Cangas de Concentración. Programa, Programa, por Cangas.

El BNG, puede perder la alcaldía. Cangas necesita integridad. Los vecinos no se fían de este grupo político.

Los vecinos piden a la oposición que se unan que hagan un programa para despedir a este gobierno municipal que no sabe lo que pasa en su gobierno e ignora lo que tramitaron.

Ya es hora de poner las cosas en su sitio, la cordura y el interés de la comunicad están por encima de los intereses particulares de una corporación que ignora a los vecinos y a los intereses del municipio. Si hace unos días alertamos de la situación que se estaba produciendo en la playa de Rodeira, ahora son los propios vecinos los que se han puesto de pie, puesto que los Pseudo ecologistas que debían intervenir no lo han hecho.

Recordemos que cuatro brillantes ecologistas sin encomendarse ni a Dios ni al Diablo, por sus partes, se personaron en la playa de Rodeira en Cangas de Morrazo para cerrarla con un pico y una pala que le cedió junto con el agua para su refrigeración el vecino de al lado, que actualmente levanta las iras de los vecinos por la construcción pegada al rio y a la playa.

El concello de Cangas del Morrazo, liderado por una alcaldesa del BNG, da ejemplo, no bueno. Bajo su dirección supuestamente se ha llevado a cabo, las autorizaciones para unas obras que levantan las iras de propios y extraños. La situación llega a extremos de posibles intereses nada claros y sospechosos, que según explico a un grupo de afectados que eran completamente legales después de indicar que no sabía nada del tema. Dándose la curiosa casualidad que después de tanto conversar tenía el expediente debajo de su mesa, justificando a preguntas de los que estaban reunidos cómo no sabía y lo tenía allí a mano, que era porque venían muchos vecinos a preguntar por él, y así tenerlo a mano. El inconsciente dicen le jugó una mala pasada.

Para poner fin a estos despropósitos que con esta corporación municipal vive Cangas del Morrazo, los vecinos piden que la oposición comience un diálogo que lleve a acuerdos ante notario y de este modo echar a este gobierno que califican de ineptos, la responsabilidad les obliga, ponerse de acuerdo es un acto de sentido común con independencia de las ideologías.