Moncloa y los intereses creados.

“A estos muñecos, como a los humanos, muévenlos cordelillos groseros…: (Los intereses creados)

Los intereses creados, obra teatral de nuestro inmortal, D. Jacinto Benavente, -premio Nobel de muchos kilates-; alquimista de miserias y vanidades de la frágil condición humana; un genio. Dos gazapanes, pillos de arrabal y trinchera, recalan en una villa imaginaria; ante el mordisco del hambre y laceria, urden una trapacera farsa, el uno se unge de hombre poderoso, orlado de excelsa condición que no puede ser revelada; gran señor, detentador de inmensas riquezas y omnímodo poder sobre vidas y haciendas en territorios lejanos; el segundo pícaro, oficia de zascandil y palanganero del primero, esparciendo a los cuatro vientos la altísima condición y fortuna de su Señor, la cual resulta tan secreta como inaccesible para el resto de los mortales. Con mucho arte, morro y una gran habilidad en las trileras artes del embaucamiento, la artimaña funcionó y comenzó a rendir pingües beneficios al instante. Los dos arrebatacapas comienzan a embaucar a todo bicho viviente; al posadero le rebañan despensa y jamones en espera de ver un duro centuplicado, compensando lo comido, servido y saqueado; los notables de la villa se despedazan entre codazos y halagos para arrimarse a tan poderosa presencia y su locuaz fámulo; ello, mientras diarreicamente empiezan a quedarse sin un duro; todo es poco para agasajar y prestar dinero a ambos truhanes, ansiosos y en voraz espera de la granizada y desmesura de la recompensa que iba a repartir el enigmático Midas. Por si el choteo fuera poco, iban apilando deuda sobre deuda y jirones de ruina en histéricos pleitos, dadas las inaplazables reclamaciones de usureros y prestamistas. Tal es el poder sobre el pueblo de estos felones, que el mismísimo Polichinela, omnímodo Señor de vidas y haciendas -condición a la que se había encaramado de aquella manera-, pica el anzuelo; tras no poder escaquearse de la presencia de tales luminarias, traba relación y conocimiento con los taimados; para su desgracia, su hija termina enamorándose hasta las trancas del primer felón; ello, oficiando de pebetero y celestino el segundo. Mas aquello pintaba mal, el clamor entre el populacho ya apestaba a huevo podrido; vamos que el pestarro atufaba, daba que estos artistas iban a traer ración de piojos y poco más. El mosqueo erizaba el vello del personal, haciendo presagiar, revuelta, motín y linchamiento al acecho asomando la pezuña; por momentos, el coro de timados tensaba la pituitaria oliendo que les habían tomado por gilipollas y que allí ni se esperaba ni iban a recuperar un puto duro

Polichinela que tenia mucho que tapar, comenzó a implosionar, puro pánico; escalofríos, estertores y ansiosa ingesta de euforizantes cataplasmas, dado la enajenada vigilia y griterío que acompañaba sus insomnes noches temiéndose lo peor. Nuestro inmortal Don Jacinto, resolvió el entramado de la farsa, casando a la hija de Polichinela con el truhan; nombrando Vice corregidor al segundo pillo y dotando a ambos de fortuna y honores sin cuento a su costa y pecunio. Idem, gastó lo equivalente a alfombrar de jamones de bellota todo el reino, pagando con creces de su ya mermada fortuna a la legión de timados; estos se rascaron la barriga y aquí paz y después gloria; hubo boda y final feliz.

Mas o menos esto es el resumen de la farsa de Don Jacinto, nuestro genuino e inmortal genio. Varían las épocas y personajes, no la feble condición humana; al menos si algo se remueve en nuestras conciencias, es que la farsa y la mejor literatura siempre anida en el espejo de lo real y el final no siempre termina en boda ni se espera a Polichinela pagando el facturón; en este caso, el inconmensurable destrozo causado aquí y ahora a la Nacion

Veamos; el Señor Sánchez, fue pillado con las manos en la masa emboscado tras una cortina mareando la urna en la misma sede de su partido; ostenta un titulo académico que se demostró serrín de corta y pega; expulsó al primer corregidor por un quítame allá esas pajas, trilando una moción de censura para apoderarse del cetro, oropel y bastón de mando; pastoreó a todos los desechos de tienta que anidaban en el Congreso en busca de carnaza y no ha tenido reparo en despiezar la Nación para negociar con los pedazos en su particular chatarrería, Seguimos, perdió unas elecciones a pesar de importar el tufo y Copyright venezolano de la cosa y de nuevo volvió a liar la de…,En fin, se dedicó a montar una chatarrería y liquidar las piezas en un mercadillo de rebajas con sus nuevos socios travestidos de padres de la patria; amen de otros habitantes de su escogida mafia, Garduña, camorra o cochambroso patio de Monipodio

Sigamos; vaya por delante que la catadura del señor Sánchez nos importa una higa; otra cosa es la hediondez y ruina que este moderno Nosferatu nos está legando. Oigamos al pueblo, la voz de la calle: “este no se va ni con aceite hirviendo; mientras pueda repartir cargos y paguitas se agarra como los pulpos a las rocas”. Verídico, tal cual; espontaneo, expresivo y asentimiento general en la barra de un bar cualquiera . . oído y testificado; la voz del pueblo se expresa y el sentimiento va mas allá del beato de la barra de un bar.

Veremos hasta donde llega el despilfarro, porque la ubre de la vaca se puede secar en cualquier momento y los alelados timados, pueden montar en colera al hilo de una olla sobrecalentada y sentirse estafados por el prodigioso mago del oxímoron y trile; un burro puede tener cuatro, ocho patas o las que fueren necesarias según convenga en cada momento al Señor Sánchez; amén de volar o no según convenga y acorde con el momento, conveniencia, interlocutor y día. Hasta los oscuros y timoratos burócratas de la decadente e irreconocible UE, parece ser que andan percibiendo ecos del mosqueo y recortando el ordeño y algo más de los pródigos y cacareados fondos europeos; se están escaldando, no se fían. Veremos

Sin respetabilidad no hay autoridad posible; D. Jacinto ya anticipo al estadista Sánchez: “Para salir adelante con todo, mejor que crear afectos es crear intereses”

Al igual que en su magistral obra, la antesala del linchamiento es descubrir que todo es un montaje, un timo; del respeto, acojone, miedo y terror a provocar la risión solo hay un paso. El Señor Sánchez, ha dado sobradas muestras de conducir bajo los efectos del peyote el volante de la Nacion; a las diecisiete autonomías las ha mareado y trilado; a una le promete el botín y saqueo de más de la mitad de las arcas públicas; al resto los va entreteniendo con el juego del cubilete y la tinta del calamar; a los que quieren desguazar y cargarse la Nacion los reviste de purpurados y otorga dignidades de socios de gobierno y garantes de la legislatura; a los que roban y saquean el cepillo público los colma de honores, amnistías y dignidades; la feble musculatura del otrora poderoso gobierno la emplea para filtrar datos, confeccionar dosieres, amedrentar y reeditar la versión posmoderna de la siniestra Garduña; empareda a los que no le bailan el agua con una frialdad tan eficaz como pasmosa y pobres de aquellos desgraciados que babean y adulan al tirano, pensando que en el peloteo alcanzan la redención; da igual, es difícil escapar de la garras de un depredador; reditando el mito de Saturno, el desquiciado siempre termina devorando a sus mas fervientes beatos y partidarios según se ve

La trágica riada y el reciente e inenarrable dolor y sufrimiento de los valencianos,- españoles con mayúsculas como todos-, ha desvelado algo que eriza el vello o de inquietante pasamos a trágico; no hay gobierno, se trata de un fotomontaje digno del teatrillo mas bufo y por elevación y calidad literaria, de los personajes de D. Jacinto. Tras la tragedia, emerge la visión en toda su crudeza; un retablo de crueldad, irresponsabilidad o la idiocia mas absoluta: “si quieren algo que me llamen”; nada mas que añadir eso lo resume todo.

El señor Sánchez, desembarcó, con el atril atado a un fotógrafo y salió con las patas del atril huyendo de un palo más noble golpeando su vehículo; eso si, esgrimido por peligrosos extremistas, terroristas y fascistas de extrema derecha. Por cierto, dado que dispone a su servicio de una incontable legión de asesores, alguien debería sugerirle que deje de balbucear ese mantra de espantasuegras llamando fascista y extrema derecha a todo hijo de vecino; pasó el tiempo en que en la guardería se espantaba a los niños con el sacamantecas y a los incautos con la misma gilipollez. Póngase al día Señor Sánchez; airese y salga a la calle aunque sea embozado y disfrazado como el emperador Calígula y su cuadrilla de exploradores nocturnos

Sin duda, todos los recursos de las arcas públicas se han despilfarrado en el cubo sin fondo de la publicidad, clientelismo y el disparate; Idem, un reparto alocado de las competencias de la otrora respetada Nacion, al servicio de la ocurrencia y pagar la factura semanal del hospedaje del Señor Sanchez en el bunker Monclovita; eso si, aunque cada día nos tengamos que desayunar con un sapo mas robusto y ponzoñoso que el del día anterior. Sobre la alocada gestión-si es que existe tal cosa-; la última, el traspaso a Cataluña de las competencias en materia de extranjería, ¡cojonudo!, que pidan las dieciséis autonomías restantes lo mismo y apliquen la política de la tía Secundina; guarra por excelencia, que al principio de su demencia, tiraba de cepillo y metía la mugre bajo la alfombra, moviéndola de esquina a esquina, según crecía la preñanza y el abombamiento de la estera. No es la perfección, pero algo hay que hacer; asi que cuando sigan desembarcando en tropel los que quieran y por donde quieran; pues bingo!; ante el reventón, que se los vayan repartiendo unos a otros y todos al vecino. Eso si, que espabilen, con sigilo, clandestinidad, oscuridad, embozamiento y cierta alevosía jeta extraída de algún manual de política progresista. Aquí nos detenemos, el disparate de este trampantojo en forma de gobierno, da para ilustrar varios volúmenes.

Lo tétrico de la cosa es que nos sacudimos al Señor Sanchez o como el Titanic somos carne de pecio con diecisiete camarotes sumergiéndose en vertical hacia la fosa abisal; en resumen, o el abismo o hacia un estado fallido o ambas cosas, tal cual. En fin. Solo nos falta que el titular de esta mugre franquiciada por el criminal Maduro, este le impusiera que siga jodiendo España y nos amenazara con romper las piernas a aquellos que exigen limpieza en las elecciones y que no le voten a Usted y su cuadrilla. Por cierto reconocemos la calidad y extraordinario rendimiento del navío imperial llamado Falcon, -otrora símbolo prestigioso del Reino-; enhorabuena a los fabricantes, este artefacto no conoce la fatiga de materiales; siempre sobrevolando la troposfera en vuelos sin fin; incluidos un rosario de ellos a la la Republica dominicana, ya nos lo contaran

Por ultimo vamos a especular, como hemos llegado a este espanto; terminada la segunda guerra mundial, humeantes las cenizas de la esvástica y el III Reich, sobre las ruinas de Europa y medio mundo arrasado, quedaba una prolija tarea, desnazificar las mentes; ningún alemán era responsable, todos cumplían órdenes; aquí cuando se consume la pesadilla y armemos un gobierno de verdad sobre las cenizas Sanchistas, la catarsis es mas fácil, solo habrá dos categorías, los que se lo llevaban crudo y el resto.

Se nos ocurre que HP Lovecraft en su perenne abstracción y materialización del terror cósmico, de vivir aquí y ahora pisando realidad y suelo, podría perfectamente haber escrito un cuento de terror político rotulado la momia radioactiva; dado que todo el radio expansivo del señor Sánchez es toxico y contaminante.

Tal vez tendremos que apelar a supersticiones medievales y oscuros mitos animistas y maldiciones que anuncian terribles castigos a los que profanan las sepulturas y el descanso de los muertos; una larga tradición anclada en tiempos y culturas inmemoriales. Esta mitología, atribuye maldiciones y terribles desgracias a quien osa perturbar el eterno descanso a las almas de aquellos que nos han abandonado. Creamos o no en el Karma, transcendencia, ley de retribución o el siempre incognoscible palpito de la divinidad y el libre albedrio; lo que es evidente es que el “rum rum” va tomando cuerpo en plazas y mentideros; imposible digerir tanto sufrimiento, ruina y desastre en tan corto tiempo y por mucho que orillemos supersticiones medievales, cuando rascamos un poco la racionalidad de vigilia emergen los monstruos; eso no varia y asi seguirá antes, ahora y despues. Lo que si es palmario, es que una minoría de irresponsables, rayando en lo criminal, ha roto el pacto de reconciliación, solidaridad, esperanza y futuro que se dieron todos los españoles en la transición; vuelve licuarse el odio y el veneno en la atmosfera que respiramos todos; la luciferina semilla de las dos Españas, nos devuelve a las puertas del abismo y amenaza con reeditar una guerra fratricida que sumió en la más completa muerte y oscuridad a la Nacion y va para un siglo. Eso si se termina pagando antes o después Señor Sánchez; sin duda Usted ya tiene su lugar en la historia y algo más

Por último señor Sánchez, sin duda usted resistirá con uñas y dientes en la madriguera monclovita; se ha cerrado todas las puertas; compruébelo y le bastará con asomarse a la ventana. Esperemos superar este periodo de autentica pesadilla; sin duda cuando usted no habite en el bunker monclovita, algunos le echaran de menos; todos aquellos que se han enriquecido o llevado alguna pieza de su particular Garduña y despiece de la Nacion. Quienes respiraran aliviados serán los que pagan y soportan su macabra fiesta; los contribuyentes, asfixiados y cosidos a impuestos exactivos o cuasi confiscatorios y por supuesto no le echará de menos la mayoría del pueblo español que seguirá sin ceder un palmo, luchando para legar un futuro a sus hijos y generaciones venideras, recuperar el honor y el gobierno de la ultrajada Nacion y proferir un grito hasta ahora perseguido, silenciado y marcado en negro en su ignominiosa agenda. Imparable, alto y claro; VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA