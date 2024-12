El grito de todo un pueblo. Valdesangil, la España despoblada.

Carta a los Reyes Magos, de los vecinos de Valdesangil.

Mi pueblo es como tantos otros de la España despoblada, según el INE hay 8.131 municipios de los cuales el 61,5% 5.002 están en riesgo de extinción, los mayores de 65 años son un 20% la cifra más alta desde que hay registros y los nacimientos han descendido un 25% unido al aumento de muertes se convierte en la “tormenta perfecta” para su extinción.

Valdesangil es una pedanía de Béjar llegó a tener 600 habitantes ahora apenas tiene 100, sus gentes son afables y sus montañas son ideales para la escalada y el senderismo( según una revista especializada es el mejor sitio de la provincia de salamanca) su iglesia cuenta con más de tres siglos de existencia en un lateral, está colgada una pancarta con el lema: “formamos parte de la España despoblada, conduce despacio no sobran vecinos” como símbolo de resistencia y lucha, para que todo el que la vea haga una foto y la suba a redes y mande contactos para que este grito llegue a los poderes públicos y tomen conciencia de los graves problemas que tenemos en educación, sanidad, infraestructuras, servicios.

Los problemas que tiene mi pueblo, que por otra parte son comunes a todos, es su carretera la diputación nos concedió 175.000€ para arreglarla, los políticos se apresuraron a hacerse la foto en la misma, eran antes de las elecciones locales, nos vendieron la “la moto sin manillar” y el diputado Antonio labrador y el por entonces el aspirante a la alcaldía de Béjar Luís fco Martín dijeron que antes de que acabara 2023 empezarían las obras, hoy finales del 2024 no han comenzado. Tenemos un consultorio con dos días a la semana, pero cuando hace guardia el médico no hay consulta, las infraestructuras básicas brillan por su ausencia, internet va mal el móvil no tiene cobertura ect.

Como decía arriba es uno más de los 8.131 porque estos problemas afectan a todas las autonomías Andalucía, Galicia, Castilla la mancha , todo el norte, Cataluña , incluso en europa, grecia, Italia, Francia.

Según un estudio que ha hecho el sociólogo Alberto zamorano la raya de león que comprende comarcas de león, Zamora y salamanca antes de que acabe el siglo XXI habrán desaparecido, él propone que el gobierno central en consejo de ministros conceda que la zona sea declarada nuts-3= fiscalidad diferenciada como ya gozan Teruel, cuenca y soria.

Ya para finalizar y como veo que la incapacidad de nuestros políticos para resolver nuestros problemas, he escrito una carta a los reyes magos para que me echen una mano. Dice así:

«Queridos Reyes Magos: Como veréis en mi carta no pido nada para mí, lo que pido es para mi querido pueblo, Valdesangil. Cuando lo visitéis veréis en un lateral de su iglesia, que ha cumplido más de tres siglos, una pancarta colgada hace más de un año como símbolo de lucha y resistencia de la España Despoblada y que reza así: ‘Formamos parte de la España despoblada. Conduce despacio, no sobran vecinos’. Para que este grito llegue a los poderes públicos y sea un aldabonazo en sus conciencias y traten de solucionar los graves problemas que tenemos en educación, sanidad, infraestructuras y servicios, os pido que le hagáis una foto y la subáis a redes y se la mandéis a vuestros contactos, vosotros tenéis millones, para pedir al Gobierno central que declare la zona ‘NUTS-3= fiscalidad diferenciada’; como ya gozan Teruel Cuenca y Soria al Gobierno autonómico que dote a mi pueblo de infraestructuras y servicios básicos; a la Diputación que arregle la carretera hasta el pueblo, que lleva más de dos años de retraso y no han comenzado las obras; y al Gobierno local de Béjar, ya que Valdesangil es una pedanía, que se ocupen del día a día, que la tienen abandonada. Ya nada más. Gracias de antemano porque sé que haréis todo lo posible para hacer realidad mis sueños«.