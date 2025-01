La Guardia Civil constitucional y democrática.

La Constitución Española de 1978, vino a definir expresamente, en lo que nos atañe, quienes eran “Fuerzas Armadas” y quienes eran “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Fue lo que más ruido de sables suscitó, cuando se promulgaban los artículos 8 y 104, respecto a las FAS y las FCSE, ambas como compartimentos estancos, sin relación alguna, pues las Fuerzas Armadas —FAS— cumplen su misión, de aseguramiento frente a agresiones exteriores y las Fuerzas de Seguridad del Estado —Policía y Guardia Civil—,”Potección de los Derechos y Libertades de los Ciudadanos»,contemplados éstos como Derechos Fundamentales de las Personas, —Arts.14 a 29 CE ,ambos inclusive—. No caben mezcla alguna entre ellos, además de separarles 96 artículos entre ellos.

¿Que ha ocurrido entonces para la tergiversación y manipulación? Ha ocurrido, lo que ocurre, siempre, que se pasa de una Dictadura a una Democracia, con el Poder Militar, intentando someter a la sociedad, a través de un brazo armado, cual Gestapo, introducido en ésta, que era y es la Guardia Civil, Cuerpo Civil dónde los haya; aplicándoles inadecuadamente leyes sacadas de la manga y totalmente ilegales, para que los militares sigan mandando y mangoneando al Cuerpo policial y civil más importante de España por número de efectivos y control del territorial. Realmente el Cuerpo policial militarizado lo fue la Policia Armada, plagado de Mandos militares, con mano de hierro para machacar al pueblo soberano si osaba reivindicar sus derechos.

Es preciso señalar que en referencia a la Guardia Civil, en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, por 192 votos, frente a 8 en contra, de Fraga, fue catalogado a duo con el Cuerpo Nacional de Policía (antigua Policia Armada), como Fuerza de Seguridad y cuerpos de seguridad del estado y las únicas. La letra y el espíritu quedó patente en el papel y documento dell diario de sesiones del congreso.

Ser Instituto Armado es insustancial como la naturaleza, como origen. Lo único importante es la misión constitucional que cumplen, repito “Aseguramiento de los derechos y libertades de los ciudadanos y la seguridad nacional», no siendo estos, lacayos, súbditos, plebeyos ni siervos, de nada ni nadie. A corroborar ello, vino el propio Tribunal Constitucional de España y con Mauro rotundidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —TEDH— que no sólo afirmó los derechos de los guardias civiles y de sus funciones profesionales como garantes de los derrechos constitucionales, sino que, fue aún más contundente, condenó a España por detenciones ilegales y por graves actos cometidos por el estado contra los ciudadanos guardias civiles y sus familias afirmando entre otras consideraciones que la Guardia Civil no era ni es por tanto Militar.

Resumiéndomelo: 1.- Los guardias civiles no están sujetos los Guardias Civiles a ningún código Penal Militar. 2.- No estar sujetos, por ende, al Código Disciplinario Militar de las FAS. A corroborar y en consonancia con ello, vino el Tribunal Constitucional, en Recurso de Amparo instado por el suscribiente, ordenando un Régimen específico para los guardias civiles, que eliminó los arrestos con privación de libertad de los mandos, —recordando que el TEDH ya consideró en la sentencia 69966-01 que el estado Español había cometido delitos de detención ilegal— esentencia incumplida desde el año 2001 por los responsables de llevarla a cabo sin que el poder democrático ni los juzgados cumplieran con su deber.

Sin petulancia pero hablando claro, lo conseguido por un grupo de guardias civiles y que encabezó el suscriben ha sido obviado por todas las instituciones obligadas por las sentencias, pero al contrario de lo que corresponde al poder ejecutivo, legislativo y sobre todo al judicial, Cumplir las sentencias y hacerlas ejectutar, aquí y ahora me supuso casi diez años de privación de libertad de manera y forma ilegal, sin que la ley se cumpliera, lo que desde mi punto de vista es perseguible y en grado de obligación máxima por el ejecutivo actual y por la fiscalía general del estado.

Ahora sólo queda reconocerse los derechos de los miembros de la Guardia Civil, a los que inadecuada e ilegalmente con Abuso de Poder, se les aplicaron Leyes y Reglamentos de las FAS, sin serlo. Es la lucha de la Unión Democrática de los Guardias Civiles —UDGC— que siempre pidió, defendió una Guardia Civil constitucional y democrática,

Para finalizar Ya. Con saña, como los nazis, que de noche, con los cuchillos largos, con saña hacia sus compañeros, exterminaron los derechos y libertades de los ciudadanos, los cuales deben ser repuestos de inmediato, y para que haya constancia histórica rabrir una comisión de la verdad para que todo el mundo conozca que en esta democracia hubo personas amparadas por las sentencias las cuales nunca se han cumplido. Que se enteren por todos los rincones de este gran país, que se detuvo ilegalmente a cientos de guardias civiles democráticos por solicitar pacíficamente su derecho profesional de asociación, que se les encarceló sin sentencia judicial, que se llevó a cabo internamientos en los GULAPS del régimen democrático sin diagnóstico facultativa y que al suscribiendo se le mantuvo encerrado de prisión en prisión militar casi diez años, separado de su familia y sin derechos civiles, democráticos y constitucionales por solicitar pacíficamente y por conducto un derecho que ni solicitud precisaba.